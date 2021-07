La perdita di peso resta uno degli argomenti più delicati e spinosi della storia del benessere umano.

Per molti individui perdere centimetri è una battaglia ardua e faticosa. Per altri, invece, mantenersi in forma è una ragione di vita.

Sicuramente, più che la semplice apparenza visiva, ciò che conta è che la salute psico-fisica di ciascuno di noi passa anche la cura del corpo.

Dunque, mantenere un peso regolare ed adottare un piano alimentare sano ed equilibrato è senz’altro un dovere per la salvaguardia della buona salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Con il passare degli anni e l’avanzare dell’età ci sono anche altri aspetti da valutare e monitorare.

Ad esempio, per combattere il colesterolo dopo i 50 anni è questa la semplicissima strategia da seguire.

Ed ancora, in pochi lo sanno ma in 3 fasi della vita l’alcool diventa tossico per il nostro cervello.

Per dimagrire non servono miracoli ma questo semplicissimo trucchetto prima di pranzo, lo dice la scienza

Sono tantissime le ricerche scientifiche che hanno tentato di stabilire e chiarire i meccanismi migliori da innescare per velocizzare la perdita di peso.

Una ricerca pubblicata su Obesity e condotta da alcuni studiosi dell’Università di Birmingham ha puntato i riflettori sull’importanza dell’acqua nel processo di dimagrimento.

Sono ben note le proprietà e i benefici dell’acqua sull’organismo. Tuttavia, lo studio ha dimostrato come mezzo litro di acqua consumata prima di ogni pasto principale aiuta a ridurre il peso corporeo più velocemente.

Lo studio

Nel dettaglio, la ricerca ha analizzato ottantaquattro adulti clinicamente obesi. Tali individui sono stati divisi in 2 gruppi.

Alcuni dovevano bere mezzo litro di acqua mezz’ora prima dei pasti principali.

Gli altri, invece, dovevano semplicemente immaginare di essere già sazi prima del pasto.

Dopo dodici settimane, gli scienziati hanno capito che chi beveva mezzo litro d’acqua prima dei tre pasti principali perdeva in media quasi un chilo e mezzo in più rispetto agli altri. La perdita di peso finale è stata, in media, di 4 volte superiore per chi ha bevuto l’acqua prima dei pasti rispetto agli altri a cui non era stato chiesto di bere.

Ovviamente, sottolineano gli esperti, solo l’apporto di acqua non basta per perdere chili di troppo. Un piano alimentare adeguato e un frequente movimento fisico saranno fondamentali nell’impresa.

In ogni caso, possiamo dire che per dimagrire non servono miracoli ma questo semplicissimo trucchetto prima di pranzo, lo dice la scienza.