Nervosismo, tremori, insonnia e aumento del battito del cuore potrebbero essere sintomi di questa malattia difficile da scovare se non la si conosce

Il nostro organismo è molto complesso. I nostri organi sono tra loro strettamente collegati. In molti casi, problemi di un certo organo si ripercuotono su altri elementi del nostro corpo. Un buon esempio può essere la tiroide. Questa è una ghiandola che si trova alla base del collo.

Questa ghiandola produce gli ormoni tiroidei, in particolare triiodotironina e la tiroxina. A loro volta questi ormoni sono coinvolti nella gestione di funzioni importantissime dell’organismo. Tra queste contribuiscono a regolare la temperatura del corpo, il sistema nervoso centrale, l’equilibrato sviluppo del corpo ma anche la respirazione e il battito del cuore.

I sintomi della patologia autoimmune

Quando la tiroide comincia a non funzionare bene e a produrre troppi ormoni, si parla di ipertiroidismo. Alcuni studi spiegano che tra le principali cause di ipertiroidismo ci sia il morbo di Basedow. Si tratta di una malattia autoimmune che comporta la produzione di una serie di anticorpi, i quali stimolerebbero l’aumento di ormoni tiroidei. L’ipertiroidismo è difficile da scovare quando i suoi sintomi sorgano in modo lento e progressivo. Tra i segnali più indicativi di questa patologia ci sono nervosismo, tremori, insonnia e aumento del battito del cuore.

Oltre a questo, si possono riscontrare anche perdita di peso, aumento della pressione del sangue e dell’appetito, alterazione del ciclo mestruale nelle donne. L’ipertiroidismo è una patologia che ha una forte componente di origine genetica. Infatti, il 15% dei soggetti che sviluppano questa condizione hanno familiari malati a loro volta. Sempre per la statistica, il 50% ha dei parenti positivi agli anticorpi antitiroide. Tra le cause dell’ipertiroidismo c’è, come si diceva, la malattia autoimmune costituita dal morbo di Basedow. Si ritiene che, addirittura, tra il 60 e il 90% dei casi avrebbero questa origine.

Nervosismo, tremori, insonnia e aumento del battito del cuore potrebbero essere sintomi di questa malattia difficile da scovare se non la si conosce

La fascia di età più colpita dalla scoperta di questa condizione sembra essere quella tra i 20 e i 40 anni. Altre cause dell’ipertiroidismo possono essere anche il gozzo multinodulare tossico e l’adenoma tossico. I pazienti affetti da ipertiroidismo, da gozzo multinodulare e adenoma tossico, sviluppano i suoi sintomi in maniera generalmente più lenta e progressiva. Quindi nervosismo, tremori, insonnia e aumento del battito del cuore tenderanno a peggiorare nel tempo.

Esistono, poi, dei sintomi ancora più specifici per questa patologia come la protrusione dei bulbi oculari. Si parla, in questo caso, di esoftalmo, in sostanza il bulbo oculare sporge dall’occhio. In generale, i soggetti colpiti dal morbo di Basedow, la malattia autoimmune, tendono a presentare dei problemi agli occhi, anche se spesso non gravi.

Lettura consigliata

Dolori muscolari e articolari, nausea e vomito, spossatezza, mal di testa e disturbi del sonno potrebbero derivare dall’utilizzo di questi farmaci molto comuni