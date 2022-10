La parola dieta spesso incute ansia e paura, ma in realtà per vivere bene basta rispettare quotidianamente alcune azioni. Per condurre una vita sana è necessario prima di tutto tenersi in forma e praticare sport. In secondo luogo ci aiuta una buona alimentazione. Questa non deve essere necessariamente fatta di privazioni ma di piatti leggeri senza rinunciare al gusto. Passare ad una cucina senza grassi potrebbe essere facile seguendo questi consigli. Troppo facile comprare prodotti dietetici già pronti al supermercato, spesso in questo modo immagazziniamo solo conservanti. Il segreto è quello di rielaborare i classici piatti riducendo l’apporto di grassi.

Ricordiamo che ognuno di noi ha bisogno di una certa quantità di grasso nel corpo. Questo favorisce la crescita e permette di trasportare in tutto il corpo le vitamine liposolubili. Sono la quantità di tipi di grassi che ingeriamo che possono causarci problemi. Per esempio i grassi saturi, sono responsabili di alcuni problemi al cuore e si trovano prevalentemente nei prodotti di origine animale.

Consigli per una cucina light

Ci sono molti modi per ottenere un piatto con pochi grassi, per esempio utilizzare padelle antiaderenti che richiedono solo una piccola quantità di olio. Altro consiglio è quello di lessare i cibi piuttosto che arrostirli o friggerli. Questa alternativa alla classica cottura preserva la qualità e il sapore originari. Quando friggiamo, mescolare continuamente ci aiuta ad usare meno olio. La griglia e il barbecue non solo sono ottimi mezzi per cucinare senza grassi ma producono anche ottimi profumi.

Eliminare tutto il grasso visibile dalla carne e dal pollo. Togliere la pelle al pollo prima di cucinarlo in quanto risulta essere molto grassa. Usare meno carne e aggiungere alla vostra dieta pesce, verdure e legumi. Usare latte scremato o yogurt magro nei sughi e negli stufati invece della panna. Cercare condimenti alternativi all’olio, come per esempio succo di limone, mostarda, salsa di soia o vino. Mai andare a fare la spesa quando si è affamati.

Non avere fame

Quando ci prendono i morsi della fame, può aiutare fare uno spuntino con prodotti poco grassi e ricchi di fibre. Per esempio pane integrale, prodotti da forno integrali, con miele o marmellata. Anche la frutta secca è un valido aiuto contro gli attacchi di fame e in ultimo buoni anche i popcorn o i muffin integrali.

