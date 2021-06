La nostra salute è qualcosa di prezioso e inestimabile. Ognuno di noi cerca di migliorarsi di giorno in giorno e di essere sempre al meglio.

Svegliarsi presto al mattino e andare a dormire presto la sera sono il punto di partenza per una vita piena di successi. Ma come riuscire a raggiungere tale obiettivo?

Ecco cosa bisogna fare per riuscire finalmente ad andare a letto presto e dormire in maniera tranquilla, serena e soddisfacente

Andare a letto presto è un’ottima abitudine. Ci aiuta a rimanere in forma, ad essere attivi e presenti a noi stessi. Non solo in attività che richiedono concentrazione come il lavoro. Anche e soprattutto nel tempo libero.

Se ci si sente carichi e pieni di energia si affronterà la vita in maniera più positiva. Si vedranno le cose da un punto di vista diverso. Si sarà più sereni e assertivi.

Intervenire in questo modo

Di sicuro andare a letto più presto del solito è un’ottima mossa. Purtroppo, però, anche se ci convinciamo che è la scelta giusta, non sempre riusciamo a realizzare il nostro intento. Ci si prepara a dormire qualche ora prima. Si prepara tutto, ci si rilassa. Sfortunatamente, quando ci si stende, il sonno non arriva. Non è facile come può sembrare.

Se non si può agire sull’addormentamento, però, si può fare molto sul risveglio. Si imposta la sveglia mezz’ora o un’ora prima del solito. All’inizio si farà fatica e ci vorrà tutta la nostra buona volontà. Poi sarà via via più semplice. La sera saremo di sicuro più stanchi e riusciremo ad addormentarci prima.

Se ciò non dovesse bastare, si può pensare di intervenire sulla dieta e sul movimento. Fare una bella corsetta di tanto in tanto concilia il sonno notturno.

Un’alimentazione sbagliata, infine, può provocare un deciso ritardo nell’addormentamento. Dunque, mangiare bene è importante non soltanto per avere un fisico perfetto e tonico.