La vita di oggi scorre ad una velocità impressionante. Anche il mondo del cibo e del ristoro è cambiato radicalmente. Si pensi ai fast food. La pausa pranzo ha una durata molto breve e bisogna sbrigarsi a consumare il proprio pasto. È importante, tuttavia, non farsi prendere dal panico. Adeguarsi a questi ritmi è importante, ma non bisogna lasciarsi trascinare troppo. Si consiglia di ritagliarsi un momento da dedicare a sé stessi. Ai propri pensieri e alla descrizione delle emozioni che sperimentiamo. Ma è possibile nel tran tran della vita moderna?

Per fortuna ci sono delle abitudini che ci vengono in soccorso.

Ci sono diversi tipi di scarpe

Ci sono diversi tipi di scarpe. Dalle sneaker normali fino a quelle a collo alto. Scarpe da ginnastica, da cerimonia. Più serie o più sportive. Le si può indossare in varie occasioni. Dal lavoro fino a celebrazioni più formali. Oppure per fare sport, andare a correre o a camminare. L’importante è selezionarle con cura e non lasciare nulla al caso.

Il modo di allacciarle, inoltre, è fondamentale. A volte può essere un fastidio perdere tempo in un’attività così noiosa e ripetitiva. Niente paura!

Con questo metodo si può smettere una volta per tutte di allacciarsi le scarpe e si eviteranno perdite di tempo inutili.

Allacciare le scarpe una volta per tutte

Per fortuna esiste un trucco che ci permette di bypassare un passaggio fondamentale ma evitabile. Di solito ogni mattina si infilano le scarpe e poi le si allaccia. Una volta tornati a casa si disfa il nodo e le si ripone in una scarpiera.

Una scelta furba è allacciare le scarpe una volta per tutte. Si pratica un’allacciatura standard un po’ più larga del normale. Essa permette di sfilare e infilare le scarpe comodamente anche senza slacciarle. In tal modo è possibile evitare perdite di tempo inutili. Si impiegheranno solo pochi secondi per essere pronti ad uscire di casa.