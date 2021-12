Tra pochi giorni saluteremo l’autunno e daremo il benvenuto all’inverno, la stagione preferita da milioni di persone proprio perché possiamo tirar fuori maglioni, sciarpe, stivali e chi più ne ha più ne metta. Immaginiamoci il giorno di Natale a casa con i propri familiari: camino acceso, preparazione di tutte le pietanze del menu, addobbi della tavola.

In questo caso possiamo vestirci anche in maniera un po’ più comoda, ma rimanendo sempre fedeli allo stile. Inoltre, per entrare nel vivo dell’atmosfera magica del Natale, non il classico rosso ma ecco le unghie briose che tutte stanno chiedendo all’estetista perfette per le feste natalizie.

Ma se dobbiamo uscire con le amiche, andare a prendere un aperitivo, andare ad una serata chic o semplicemente andare a fare la spesa, ci sono particolari indumenti che non devono mai mancare e per questo considerati come dei must have. Infatti, ecco cosa avere nell’armadio per vestirsi bene anche a 50 anni per essere super chic e a prova di freddo.

Look a prova di freddo ma che esalta la moda

I capi che non devono mai mancare dentro l’armadio della stagione invernale sono diversi. Iniziamo dal gilet lungo felpato con la pelliccia sintetica. Questo capo non solo ci proteggerà dal freddo ma è di tendenza già dall’anno scorso, e gli stilisti l’hanno riproposto anche per la nuova collezione autunno-inverno 2021/2022. Per essere ancora più chic, consigliamo colori neutri come il beige, il bianco e il panna.

Anche i maglioncini di cashmere proteggono dal freddo, grazie al tessuto meraviglioso e setoso come una carezza sulla pelle. Rappresentano un capo intramontabile. Nella versione del verde bosco, del rosa e del bianco, poi, è un’esplosione di moda.

Non possono di certo mancare gli accessori e ritornano di moda questi 3 cappelli di tendenza per l’inverno. I cappelli, anch’essi intramontabili, non solo sono molti utili per riscaldarci ed evitare malanni come il mal di testa causato dal freddo, ma acquistati nella versione di tendenza del momento ci renderanno super chic.

Ecco i must have dell’abbigliamento invernale e per completare la carrellata non possiamo non menzionare i cappotti. Ritorna di moda questo capospalla chic degli anni ’40 per l’inverno perfetto anche per le over 50. Coniugare freddo e stile si può grazie a questi capi che ci renderanno, sia a 30 che a 50 anni, favolose dalla testa ai piedi. E questa volta senza tremare dal freddo!