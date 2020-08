Le nostre bisnonne utilizzavano il lievito di birra per ammorbidire il viso e la birra per lavare i capelli. Li sfoggiavano morbidi, brillanti e tenevano bene la piega. Oggi il risultato di un lavaggio con la birra dipende molto dalla qualità della bevanda che si andrà a utilizzare. E da altri fattori. Vediamoli con gli esperti della redazione di ProiezionidiBorsa.

Va bene solo la birra fresca

La birra naturale contiene molti fermenti benefici e vitamine, necessarie per la salute della capigliatura e della cute. Però, durante la pastorizzazione della birra moderna, tali sostanze benefiche vengono distrutte. Inoltre, se si usa la birra economica (quindi una miscela di alcol, coloranti e aromi), il risultato è deludente. La ricetta tradizionale della birra naturale prevede l’utilizzo di: luppolo, malto, acqua purificata, piccola quantità di zucchero e lievito. Solo questo genere di birra fa bene ai capelli: dona lucentezza ed elasticità. Rinforza le radici, previene la caduta, accelera la ricrescita, rende i capelli più forti. Dunque, bisogna procurarsi la birra fresca, non pastorizzata, presso le birrerie che la producono in proprio. Ce ne sono molte in tutta Italia.

Ecco cosa accade mettendo la birra sui capelli

Va detto subito che l’odore della birra, anche quella naturale di qualità, può rimanere a lungo sui capelli, perfino dopo il successivo lavaggio. Secondo alcuni, prima di utilizzare la birra, bisogna lavare i capelli con lo shampoo. Poi tamponarli con l’asciugamano, dopodiché irrorarli con la birra precedentemente riscaldata e massaggiare. I risultati si vedono già dopo il primo utilizzo. I capelli diventano morbidi e lucidi. Inoltre questo sistema cura anche le doppie punte. Con il tempo la crescita dei capelli accelererà grazie alle vitamine del gruppo B, la pectina e i fermenti contenuti nella birra. A meno di non provarlo durante una vacanza rilassante, questo metodo offre più svantaggi che vantaggi per il problema dell’odore persistente, potenziato dal phon.

La maschera alla birra

Ecco cosa accade mettendo la birra sui capelli. La birra fresca li rende morbidi e brillanti. Ma invece di uno shampoo è bene preferire una maschera. Con bardana e ricino, per esempio, adatta ai capelli molto secchi. Funziona benissimo in quanto rimane sui capelli 30-120 minuti e poi va sciacquata. Per prepararla occorre un mezzo litro di birra fresca, aggiungere un cucchiaio d’olio di bardana e un cucchiaio d’olio di ricino. Applicare il composto sui capelli, coprire con la cuffia e lasciare per 1-3 ore. Fare uno shampoo. Questa maschera va bene quando si desidera anche schiarire i capelli di 1-3 toni. Restituisce lucentezza, corpo e movimento alla chioma.