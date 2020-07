Volete realizzare delle maschere per il vostro viso con un ingrediente naturale come il lievito di birra? Questo prodotto viene utilizzato nella preparazione di prodotti di pasticceria e da forno. Contiene molte proprietà benefiche, grazie alla presenza di fosforo, magnesio, vitamina B e dei sali minerali. In seguito, vi proponiamo alcune maschere per il viso. Ecco come fare una maschera anti age al lievito di birra.

Come realizzarla?

Per realizzare questa maschera vi serviranno 13 grammi di lievito di birra in cubetti, e un bicchiere di acqua tiepida. Iniziamo con la preparazione. Adagiare all’interno di una bacinella il lievito di birra e versare l’acqua un po’ alla volta, amalgamando di continuo. Dovreste ottenere un composto di consistenza cremosa, non troppo liquido. Stendere la crema sul viso e sul collo, senza avvicinarsi agli occhi. Lasciare in posa per una ventina di minuti e poi sciacquare abbondantemente.

Altri rimedi per la pelle secca o grassa

Il prodotto che stiamo trattando è ottimo per fare, non solo la maschera anti age al lievito di birra, ma anche altri trattamenti per la pelle secca, grassa o mista.

Se avete la pelle grassa, ecco una crema che fa per voi. Vi serviranno 10 ml di olio di oliva oppure olio di germe di grano, lievito di birra e acqua. Unire tutti gli ingredienti in una bacinella e mescolare fino a formare un composto denso. Applicare e far agire per una decina di minuti prima di risciacquare. Invece, per preparare una maschera per la pelle grassa avrete bisogno di 25 grammi di lievito e mezzo limone. Spremere il mezzo limone, amalgamare il succo dell’agrume con il cubetto di lievito e acqua calda. Stendere il prodotto sulla pelle del vostro viso ed aspettare una ventina di minuti prima di lavare con acqua. Se la vostra pelle è mista potete creare una maschera a base di yogurt naturale, lievito di birra e latte. Potete fare questi trattamenti una volta a settimana.