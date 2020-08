Brunello Cucinelli è un titolo azionario pronto a tornare agli antichi splendori con un potenziale rialzista di oltre il 100%, dopo che negli anni scorsi ha visto performance di oltre il 200% in poco più di due anni. Dai massimi storici in area 42€, però, le quotazioni hanno ritracciato di oltre ill 40% e si trovano su valori che non si vedevano dal 2017.

Questa discesa è coincisa con una perdita di fiducia anche tra gli analisti che hanno ridotto il consenso a Hold e hanno un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni. D’altra parte anche andando ad applicare metodi di valutazione basati sui multipli di mercato, lo scenario non cambia. Brunello Cucinelli, infatti, risulta essere sopravvalutato.

Cosa fare, quindi, con il titolo azionario?

Un titolo azionario pronto a tornare agli antichi splendori con un potenziale rialzista di circa il 100%: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 3 agosto in rialzo del 2,03% rispetto alla chiusura precedente a quota 25,14€.

Il quadro di medio/lungo periodo è, come si vede dalle figure, tutto al ribasso. Con obiettivi convergenti tra settimanale e mensile in area 18€. Ci sarebbero, quindi, i presupposti per un ribasso di circa il 30%.

Quindi nessuna speranza per un ritorno agli antichi splendori di qualche anno fa?

Guardando bene il time frame settimanale vediamo come con la settimana appena iniziata si potrebbe generare un segnale di BottomHunter che potrebbe anticipare un’inversione rialzista. Una conferma definitiva di inversione rialzista si avrebbe con chiusure settimanali superiori a 27,5€. Da notare che nel caso di inversione rialzista il massimo potenziale di apprezzamento è di circa il 100% dai livelli in cui scatterebbe l’inversione.

Monitorare, quindi, con attenzione come chiuderà la settimana in corso.

Approfondimento

