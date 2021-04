L’estate è alle porte e, ovviamente, non vediamo l’ora di goderci le belle giornate. C’è però un problema che potrebbe far preoccupare alcune persone. Tra la pandemia e le giornate frenetiche, in tanti non hanno avuto tempo di seguire una sana alimentazione o di allenarsi. E quindi, come è normale che sia, si è formata un po’ di pancetta difficile da nascondere.

Partiamo con il presupposto, intanto che, anche se dovessimo avere questa particolarità, non ci sarebbe assolutamente nulla di male! Un corpo è bello anche perché formoso! Ma, se questo dovesse farci sentire a disagio, vogliamo fornire un consiglio. Perciò, ecco come vestirsi per nascondere la fastidiosa pancetta con un trucco che pochissimi conoscono.

Pantaloni a sigaretta e maglietta svasata, il look perfetto per nascondere le imperfezioni

Se il nostro problema è la pancia, questo outfit è davvero il migliore. Infatti, i pantaloni a sigaretta (o slim), abbinati a una maglia svasata che ricade morbida e leggera sui fianchi sono la scelta più azzeccata. Questo farà sembrare snelle e alte e, inoltre, sarà super comodo. Perciò, avremo la possibilità di sentirci a nostro agio e di seguire le tendenze. Ma ci sono degli accorgimenti, che riguardano soprattutto la maglietta.

Come scegliere la maglietta migliore

Ovviamente, ci sono le fantasie giuste da indossare per sembrare più magre. E, un errore che tante commettono, è quello di scegliere tessuti con pois, fiori grandi o quadri. Questo allarga. Meglio buttarsi su altri disegni! Seguendo questi semplicissimi accorgimenti, riusciremo a uscire con tranquillità. Non sentiremo il caldo, grazie alla larghezza della maglia, ma al tempo stesso ci sentiremo coperte e al sicuro.

Dunque, ecco come vestirsi per nascondere la fastidiosa pancetta con un trucco che pochissimi conoscono. Insomma, chi avrebbe mai detto che un abbinamento così semplice e classico potesse fare miracoli!

