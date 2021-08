La verdura è un alimento che è sempre più presente sulle nostre tavole.

Sia perché i benefici apportati al nostro organismo sarebbero innumerevoli sia perché c’è sempre qualcuno a dieta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le ricette a base di ortaggi sono in aumento, da quelle più semplici, e spesso definite più tristi, a quelle più elaborate e saporite.

Tra le verdure più diffuse e comuni vi sono quelle di colore verde.

Tuttavia, uno dei problemi principali di coloro che le preparano per la prima volta è come non alterare, durante la cottura, il colore originale.

Conservare il verde vivo della verdura, non è solo una questione estetica, per presentare dei piatti impeccabili alla vista e forse anche più appetitosi.

Ma è sinonimo anche del fatto che gli ortaggi hanno trattenuto al loro interno le vitamine e i sali minerali di cui sono naturalmente dotati.

In questo articolo vedremo, allora, quali sono gli infallibili trucchetti per conservare il brillante colore verde delle verdure in cottura e, in particolare, durante la bollitura.

Le verdure verdi settembrine

Agosto ormai sta volgendo al termine e quindi può essere utile, innanzitutto, scoprire quali sono alcune verdure di colore verde tipiche del mese entrante.

Si tratta di verdure adatte alla cottura in pentola con bollitura e per questo maggiormente soggette a perdere il loro colore naturale.

Vediamo, quindi, cosa aggiungere alla lista della spesa da settembre in poi:

Bietole a coste, preferibilmente quelle dalle foglie più piccole ma anche più tenere;

Broccoli, un grande ritorno in questi ultimi scorci d’estate prima dell’inverno;

Cavolo cappuccio, che rispetto alle altre tipologie di cavoli ha un sapore più dolce;

Spinaci;

Fagiolini, da privare del fastidioso filo prima della cottura.

Infallibili trucchetti per conservare il brillante colore verde delle verdure in cottura

Avendo tutte queste verdure a disposizione, non resta che pulire per bene e passare alla cottura.

Quella veloce e semplice che prevede la bollitura, può alterare il colore verde originario e far disperdere nell’acqua calda tutte le proprietà significative della verdura.

Seguendo, però, questi semplicissimi accorgimenti, tutto ciò non sarà più un problema e si serviranno piatti belli da vedere e più gustosi al palato.

Come prima cosa riempire la pentola con abbondante acqua, ricordando che, con l’aggiunta delle verdure, questa salirà di livello.

Unire il sale immediatamente, prima del raggiungimento del bollore, in modo tale da farlo sciogliere per bene in acqua.

Un altro trucchetto è tenere la fiamma viva per garantire un’ebollizione forte ed intensa, mescolando spesso con un cucchiaio di legno.

Gli esperti del settore culinario consigliano, poi, di non coprire mai la pentola durante la cottura in modo tale da far spargere nell’aria tutti i vapori.

Infine, è possibile immergere le verdure appena cotte in acqua e ghiaccio.

Approfondimento

Una soluzione rapida ed efficace per pelare i pomodori senza accendere i fornelli