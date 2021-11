Per molti sono il futuro, l’alternativa agli attuali sistemi di pagamento. Per altri sono un sistema per fare soldi molto velocemente. Le criptovalute stanno prendendo sempre più piede e ogni giorno ne nasce una nuova. Per esempio, oramai non c’è squadra di calcio che si rispetti che non abbia il suo coin, come viene chiamata la criptovaluta. Si tratta, come si può capire dal nome, di valute digitali, monete di scambio virtuali che si usano sul web. Inoltre non sono emesse da una banca centrale governativa, come le valute fiat (euro, dollaro, sterlina, franco svizzero, ecc). Le criptovalute, infine, nascono attraverso un software che genera un algoritmo che le crea.

L’importanza crescente di questi strumenti di pagamento

Si calcola che le criptomonete abbiano superato i 3 trilioni di dollari di capitalizzazione. Queste valute digitali sono migliaia e la regina, e quella che ha dato il via alla nascita delle criptovalute, è il Bitcoin. I suoi guadagni degli ultimi anni sono stratosferici e la sua volatilità altrettanto stellare. Facciamo alcuni esempi per far capire bene il fenomeno. A novembre dello scorso anno il Bitcoin (BTC/USD) ha esordito nel mese a 18.000 dollari circa. Ad aprile scorso ha toccato un massimo a quasi 65.000 dollari ma a giugno i prezzi erano già tornati sotto i 30.000 dollari.

L’ultima quotazione, al momento dell’analisi è di 68.200 dollari circa.

Leggendo questi numeri non è difficile capire quali opportunità di guadagno offra questa moneta ma anche quali rischi corra un investitore. Infatti la volatilità fa guadagnare moltissimo se i prezzi vanno nella direzione auspicata, ma può fare anche perdere molto se vanno nel senso contrario. Abbiamo letto come da aprile a giugno il valore si sia dimezzato e poi da giugno a oggi i prezzi siano raddoppiati.

Potrebbe far guadagnare il 47% in pochissimo tempo investire in questo strumento secondo una clamorosa previsione

Puntualmente il dibattito sulle performance del Bitcoin fiorisce ogni volta che sta attraversando una fase crescente e scade d’interesse quando i prezzi scendono. Poiché i prezzi stanno salendo da giugno e le attuali quotazioni sono sui massimi storici, alcuni analisti hanno avanzato un’ipotesi. Potrebbe far guadagnare il 47% in pochissimo tempo investire in questo strumento secondo una clamorosa previsione dichiarata da alcuni esperti di criptovalute. Infatti questi analisti hanno calcolato che entro la fine dell’inverno i prezzi della criptovaluta possano salire fino a 100.000 dollari.

Una simile ipotesi è realistica?

Osservando il precedente andamento dei prezzi, l’ipotesi è realizzabile. Lo scorso anno ad inizio novembre i prezzi erano poco sopra i 18.000 dollari e a fine febbraio erano a 58.000 dollari. In 5 mesi il Bitcoin ha fatto uno straordinario guadagno del 220%. La distanza dagli attuali valori alla soglia dei 100.000 dollari è del 47%, quindi l’obiettivo sarebbe alla portata.

Un risparmiatore che volesse investire nel Bitcoin come dovrebbe fare? Ci sono due strade. Può comprare direttamente il Bitcoin su una delle piattaforme dedicate, ma occorre essere un po’ esperti. Oppure un privato investitore può acquistare il primo ETF che replica l’andamento dei prezzi della criptovaluta più famosa. I nostri Analisti ne parlano nell’articolo: “Ecco come tutti adesso possono comprare in Borsa questa valuta digitale dai rendimenti stratosferici”

Approfondimento

Come diventare più ricchi con il Bitcoin, decuplicando l’investimento