Dopo l’esplosione rialzista di agosto, durante la quale il titolo ha guadagnato circa il 95% in due settimane, abbiamo assistito a una lunga fase di ribasso che, però, potrebbe essere ormai giunta al capolinea. Infatti, al titolo EEMS basterebbe poco per partire per un rialzo di oltre il 160%.

Come si vede dal grafico, il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0,1196 euro ha provocato un forte rimbalzo. Questo movimento, però, si è fermato proprio su un’area di resistenza molto forte in area 0,1454 euro.

Nelle prossime settimane, quindi, tutto si deciderà in prossimità di questo livello. La sua rottura aprirebbe lo spazio al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,202 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area 0,2915 euro (II obiettivo di prezzo) e 0,381 euro (III obiettivo di prezzo). Al ribasso, invece, si potrebbe continuare fino in area 0,0925 euro.

È interessante notare che nel corso del recente rialzo i volumi scambiati sul titolo sono andati aumentando. Un segnale molto positivo, soprattutto se si osserva che durante la fase di discesa gli scambi diminuiscono.

Purtroppo allo stato attuale non ci sono abbastanza informazioni per poter effettuare una valutazione del titolo utilizzando il metodo dei multipli di mercato.

Prima di affrontare l’analisi grafica ricordiamo che la società EEMS è nella black list della Consob. A tal proposito vanno osservati due aspetti. Il primo è che la posizione finanziaria netta è positiva e questo è un ottimo punto a favore di EEMS. Il secondo è che, pur rimanendo positiva, da fine luglio a fine agosto la posizione finanziaria netta, seppur di pochissimo, è andata peggiorando.

Al titolo EEMS basterebbe poco per partire per un rialzo di oltre il 160%: le indicazioni dell’analisi grafica

EEMS (MILEEMS) ha chiuso la seduta del 9 novembre in rialzo dell’1,12% rispetto alla seduta precedente e ha segnato un ultimo prezzo a 0,144 euro.

