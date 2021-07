L’arrivo dell’estate e dell’afa portano con sé il rischio di cadute di stile.

Infatti, l’arrivo del grande caldo non esonera dal dover recarsi in ufficio, nonostante la poca voglia di infilarsi i capi formali richiesti.

Esistono, però, alcuni trucchi per mantenersi fresche e non soffrire il caldo da un lato, e non apparire trasandate dall’altro.

In un precedente articolo si erano forniti al Lettore alcuni consigli di stile per la moda estiva over cinquanta (consultare qui).

Ma ecco, quindi, i consigli di stile per apparire sempre eleganti sul lavoro anche in piena estate, nonostante la climatizzazione degli uffici.

Ecco come vestirsi in estate per essere eleganti senza patire il caldo in ufficio

Uno dei primi consigli è aguzzare la vista e cercare di capire quale è lo stile più diffuso sul posto di lavoro.

Infatti, non tutti gli uffici e le mansioni richiedono lo stesso modo di vestire, ogni luogo di lavoro ha le sue regole. In alcuni ambienti sono preferibili outfit molto formali mentre in altri è possibile risultare più casual.

Capelli

Chi soffre molto il caldo e ha capelli molto lunghi potrà, poi optare per un’acconciatura con capelli legati.

Sarà sufficiente scegliere due o tre acconciature da alternare tra loro per apparire sempre alla moda ed elegante.

Tessuti

In piena estate si sconsiglia l’utilizzo di tessuti sintetici come, ad esempio, il poliestere.

Meglio preferire tessuti naturali come cotone, lino, seta o viscosa che sono in grado di facilitare la traspirazione.

Alcuni tessuti, come ad esempio il lino, però tendono a stropicciarsi molto facilmente. Meglio sceglierlo per una camicia o una camicetta senza maniche.

Il lino, poi, sarà anche perfetto da scegliere per il blazer, nel caso di uffici molto formali.

Bluse e t-shirt

Meglio evitare indumenti troppo scollati o vere e proprie canottiere eccessivamente informali.

Anche in questo caso è preferibile una mezza misura.

In alcuni casi, se si è indecise, meglio optare per una camicia con maniche lunghe in tessuti naturali.

Una t-shirt nera, poi, sarà in grado di salvare qualsiasi look, anche in estate.

Scarpe

Anche per quanto riguarda le calzature sarà necessario valutare quale è il trend dell’ufficio.

Si potrà scegliere tra scarpe con tacco o ballerine a punta se il look richiesto è formale. In altri casi, invece, ci si potrà sbizzarrire maggiormente.

Il consiglio generale è quello di evitare infradito o sandali che lasciano eccessivamente scoperto il piede.

Attenzione, poi, ai cinturini che possono trasformarsi in vere e proprie trappole in caso di gonfiori agli arti inferiori.

Gonna midi

In ufficio, poi, sarà perfetto indossare una gonna midi. Potrà essere scelta in tonalità molto accese o più neutre a seconda dell’ufficio.

Ovviamente, anche in questo caso sarà bene scegliere tessuti naturali e traspiranti.

Ecco, quindi, come vestirsi in estate per essere eleganti senza patire il caldo in ufficio.