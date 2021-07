Con l’arrivo dell’estate e del grande caldo è facile commettere degli scivoloni di stile, a qualsiasi età.

Precedentemente si era cercato di dare qualche consiglio di stile alle persone over 50 (consultare qui).

Oggi, invece, si forniranno alcuni suggerimenti per affrontare il grande caldo con stile dopo i 50 anni.

Ecco come vestirsi in estate a 50 anni per essere comode e alla moda

Uno dei capi indispensabili per affrontare il caldo con eleganza sono i jeans bianchi. Si tratta di un capo molto versatile perfetto per essere portato sia di giorno che alla sera.

Sono ottimi per essere abbinarti a sandali bassi, sneakers ma anche a scarpe con tacco. Si adattano senza alcun problema sia a bluse che a top più eleganti per la sera.

Le più temerarie potranno provare anche un look total white da abbinare ad accessori particolari.

Per chi soffre all’idea di utilizzare jeans in estate ma non vuole rinunciare ai pantaloni si consigliano quelli in lino. Un tessuto naturale molto comodo e fresco perfetto per ufficio e per il mare.

Occhiali da sole

Gli occhiali da sole sono fondamentali per proteggere gli occhi dal vento, dalla salsedine e dal sole, specialmente in estate.

Oltre a una funzione legata alla salute si tratta di un accessorio capace di donare carattere a qualsiasi outfit.

Calzature

Le espadrillas sono una tipologia di calzatura con suola in corda perfette per essere utilizzate sia al mare che in città.

Anche per le persone over cinquanta sarà perfetto indossare questo tipologia di scarpa.

Ne esistono di diversi tipi, da quelle basse a quelle leggermente alte con platform, ottime per chi vuole guadagnare qualche centimetro senza rinunciare alla comodità.

Sono poi perfette da portare in vacanza dal momento che occupano pochissimo spazio in valigia.

Inoltre, si consiglia di arricchire la propria scarpiera con un paio di sandali bassi in pelle, comodi per ogni occasione.

Chi non ama mostrare i propri piedi dovrà optare per dei sandali dalla punta chiusa.

Borsa

La riuscita di un outfit è influenzata anche dalla borsa abbinata. Per l’estate si consigliano principalmente due tipologie di borse.

Da un lato una borsa di ottima fattura di colori chiari o a fantasia. Il bianco è perfetto per donare luminosità a qualsiasi outfit, ma non per questo andranno disdegnati altri colori.

L’arancione, ad esempio, è una delle tonalità preferite in estate.

Oltre a questa si potrà acquistare una borsa in paglia per recarsi in spiaggia, meglio se capiente e in fibre naturali.

Ecco, quindi, come vestirsi in estate a 50 anni per essere comode e alla moda.