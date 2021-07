In questo articolo parleremo della ricetta per una fantastica crostata con pomodorini, ricotta e pesto: una torta rustica sfiziosa, semplice e veloce da preparare che diventerà un’aggiunta importante al nostro arsenale culinario. Vediamo allora assieme che anche se semplice e veloce da preparare, questa crostata gustosa sarà perfetta per ogni pasto e ogni occasione.

Tutto il necessario per preparare la nostra crostata gustosa

L’occorrente per 4 porzioni:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

400 gr di ricotta vaccina;

400 gr di pomodorini;

230 gr di pasta sfoglia pronta;

160 gr di mozzarella;

100 gr di pesto;

40 gr di parmigiano grattugiato;

menta;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Procedimento semplice e veloce

Per prima cosa dovremo lavare per bene i pomodorini con abbondante acqua corrente e tenerne da parte circa 1/3 del totale. Tagliamo quelli rimasti a pezzettini e facciamo scolare l’acqua di vegetazione per poi trasferirli in una padella con un filo d’olio. Facciamoli quindi saltare velocemente a fiamma viva per un paio di minuti e aggiungiamo alla fine anche un pizzico di sale.

Nel frattempo, in una terrina a parte mescoliamo per bene la ricotta e il pesto usando un mestolo: regoliamo di sale e di pepe ed infine aggiungiamo la mozzarella sfilacciata a pezzettini con un paio di foglie di menta sminuzzate a dovere.

A questo punto foderiamo l’interno di una teglia prima con carta da forno e poi con la nostra pasta sfoglia. Versiamoci dentro i pomodorini disponendoli in modo uniforme ed infine ricopriamo il tutto con il nostro composto di ricotta, pesto e mozzarella.

Per finire non rimarrà che decorare la superficie della torta con i pomodorini interi precedentemente messi da parte e spolverare il tutto con abbondante parmigiano. Fatto questo dovremo soltanto infornare per circa mezz’ora a 200 °C e servire tutto ben caldo in tavola. Semplice e veloce da preparare questa crostata gustosa sarà perfetta per ogni pasto e apprezzatissima da grandi e piccini.

Approfondimento

La fantastica ricetta per buonissimi spiedini estivi pronti in giusto 10 minuti