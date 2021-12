I cenoni di Natale e viglia si avvicinano e con loro anche le feste per l’ultimo dell’anno in cui tutti tengono a vestirsi al meglio. D’altra parte è un’occasione da non lasciar sfuggire dato che chi veste bene il primo dell’anno veste bene tutto l’anno.

Non sempre però è facile trovare il giusto compromesso tra eleganza, look da festa, formalità e comodità. Ecco perché abbiamo deciso di intercettare le ultime tendenze che sui social impazzano per essere impeccabili nelle prossime serate importanti.

Infatti ecco come vestirsi a Natale e Capodanno per essere alla moda anche a 50 anni.

Colori che sprigionano energia

È ormai da diverso tempo che l’imperativo sulla scala dei colori è quello di indossare quelli che più sprigionano forza. A Natale infatti non possono mancare i maglioni rosso accesso, caldi ed abbondanti, magari a collo alto. Tuttavia, se vogliamo discostarci un po’ dal classico, potremmo virare su tinte di bianco da accostare a tessuti in lurex.

Saranno infatti i giochi di luce e brillantini a colorare e riempire di colore le feste per uno stile estremamente elegante e sofisticato. È questo infatti lo stile che sarà adottato per le grandi cene e feste.

La lucentezza del lurex si sposa bene anche con i colori tipici delle feste, dall’oro (da tenere particolarmente sott’occhio) all’argento, al verde.

Il lurex può essere impiegato sia in shorts e maglioni che in abiti lunghi e classici. È il caso ad esempio di Calvin Klein che ne propone uno sopra il ginocchio in grigio antracite a 139,99 euro.

Sempre negli abiti non può mancare il velluto, un classico intramontabile.

Tessuto di grandissima eleganza, questo garantisce sempre look discreti ma di classe.

Questo può essere abbinato con degli stivali alti o, nel caso di abiti a maniche corte, anche con maglioni dolcevita.

In moltissimi hanno fatto la propria proposta quest’anni di abiti in velluto ed è possibile trovarne ancora a buon mercato.

Dondup ne propone una versione essenziale con spalline in tono rosso ideale per la sera di Natale a 73 euro.

Mentre la casa di moda Fabiana Filippi fa la sua proposta con un abito lungo senza manica e scollo a V. Impreziosito da dettagli in metallo, l’abito ha spacco laterale e chiusura posteriore.

Disponibile su una nota piattaforma di abbigliamento on line a 100 euro.

