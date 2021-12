Altro che spazzole e detergenti, sono questi i trucchi poco conosciuti per pulire e igienizzare al meglio la nostra spianatoia in legno

Negli ultimi tempi, con la vita sempre frenetica e i mille impegni, preparare pietanze con le nostre mani genuine e buonissime è diventata impresa ardua. Ma quando lo facciamo, torniamo indietro con gli anni quando il calore domestico era tutta un’altra cosa.

Per le nostre nonne era la normalità preparare pane, pizze e pasta fatta in casa, usando olio di gomito e tanta passione. La semplicità era alla base di queste preparazioni: ingredienti poveri, un mattarello e una spianatoia di legno.

Chi, ancora oggi, adora questa pratica sa quanto sia difficile ripulire, dopo l’utilizzo, quest’ultimo attrezzo. Altro che spazzole e detergenti, sono questi i trucchi poco conosciuti per pulire ed igienizzare al meglio la nostra spianatoia in legno.

Attenzione al legno

La classica spianatoia è fatta in legno e, come risaputo, quest’ultimo è molto poroso ed assorbe le sostanze con cui ha a che fare. Ecco che allora diventa importante scegliere con attenzione cosa usare per pulirla ogni volta che terminiamo la nostra ricetta.

Nessuno vorrebbe che, all’utilizzo successivo, i cibi prendano il sapore del prodotto usato per detergerla. Esistono, per questo, dei modi a costo praticamente zero che garantiscono pulizia profonda ed igienizzazione.

Come anticipato, il nostro obiettivo è avere il massimo risultato spendendo il meno possibile. Tutto quello che ci serve, oltre ad un raschietto e un panno, sono un limone e del bicarbonato.

Quando abbiamo finito la nostra preparazione, spolverare il bicarbonato sulla superficie della nostra spianatoia. Ora tagliamo a metà il limone e facciamo cadere qualche goccia del suo succo sopra al legno, creando così una reazione chimica. Questa ci permette di pulire in profondità le incrostazioni create dal lavoro che abbiamo svolto. Usiamo adesso il mezzo limone come una spugna, strofinandolo per tutta la grandezza della spianatoia e passando, successivamente, un raschietto per togliere qualsiasi residuo. Un panno bagnato è l’ultimo passaggio per rivedere la nostra spianatoia perfettamente pulita e pronta per il riutilizzo.

Esiste anche un metodo alternativo, se in casa, non abbiamo a disposizione il bicarbonato. Il sale è il suo sostituto perfetto. Prendiamo il solito mezzo limone e, prima di strofinarlo sulla superficie della spianatoia, appoggiamolo sopra a del sale in modo che si attacchi. Questo composto chimico svolge un’azione levigante sul legno, portando via qualsiasi residuo di cibo.