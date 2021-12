Tra i capi che non possono assolutamente mancare nel nostro guardaroba invernale ci sono insindacabilmente i cappotti. Questi riescono a renderci eleganti e distinti ma allo stesso tempo sono la base su cui costruire un look ancora più ricco di stile. Sarà forse questa la ragione che ci dà la sensazione di non averne mai abbastanza nell’armadio. Ecco perché per l’inverno già consigliavamo non i soliti piumini e giacche perché per scaldarsi con stile questi cappotti stanno spopolando.

Oggi proponiamo delle alternative, dalle più classiche a quelle più trendy, che i social annunciano definitivamente come le nuove tendenze del prossimo anno. Queste sono eleganti e perfette per ogni età, ecco perché anche a 50 anni altro che piumini, ecco 3 bellissimi cappotti che spopoleranno nel 2022 per un inverno alla moda.

Il colore indiscusso dell’inverno

Il colore che sicuramente ha fatto più parlare di sé, dalle tinte ai capelli fino ai vestiti, è senz’altro il marrone. Colore da avere assolutamente nell’armadio, dai toni più caldi del cammello e caramello, fino a quelli più intensi in tono castagna. Le tendenze per il prossimo anno hanno ormai confermato che vedremo spesso questo colore sui cosiddetti “Dark brown leather coat”.

Questi sono elegantissimi cappotti lunghi in pelle e simil pelle marrone scuro per un look elegante, alla moda ma sofisticato ad ogni età. Il noto shop on line “luisaviaroma.it” ne propone una versione classica monopetto 2 bottoni molto elegante. Su Cos invece è possibile acquistarne una versione trench con cinta, mentre Max Mara presenta il modello “Weekend” più morbido a 3 bottoni.

A 50 anni altro che piumini, ecco 3 bellissimi cappotti che spopoleranno nel 2022 per un inverno alla moda

Immancabili nell’armadio del prossimo anno sono i cappotti teddy, già in voga dalla scorsa stagione. Caldi e morbidi, questi cappottini uniscono la comodità ad un abbigliamento mai sopra le righe. Per la prossima stagione non sono da lasciarsi scappare i cappotti teddy in qualsiasi colore, dal marrone di cui parlavamo prima, al panna fino alle tinte più decise.

Eterna icona di stile

Infine, per quanto possiamo sforzarci, nessuna giacca potrà mai sostituire gli intramontabili cappotti neri. Il cappotto nero è elegante e distinto e, è proprio il caso di dirlo, non passa mai di moda. Se stiamo cercando un cappotto elegante da mettere per l’inverno Max&Co ne propone una versione al ginocchio impreziosito con cinta.

Approfondimento

