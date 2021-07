L’Italia tra le sue meraviglie naturali e architettoniche nasconde anche altre piccole perle. Per poter valorizzare ulteriormente i paesaggi e gli scorci che la natura ci ha regalato sono state costruite delle interessanti strutture. Stiamo parlando dei ponti tibetani. Collegamenti tra due costoni di montagna, spesso in corda o con passerelle di acciaio. Che regalano un’avventura indimenticabile.

I ponti tibetani d’Italia

Queste strutture sono molto solide, diverse dai ponti di corda e legno che vediamo nei film d’avventura. Sono stabili e hanno delle funi che riducono l’oscillazione della struttura. Ne esistono di varie lunghezze e ad altitudini diverse, sparsi per tutto il territorio. Tra i più belli e tra i più alti d’Europa c’è il Ponte nel Cielo, nella Val Tartano. Ma oggi parleremo dei uno dei più suggestivi che si trova in una delle regioni meno conosciute d’Italia. Il Ponte alla Luna di Sasso di Castalda, in Basilicata.

Ci sembrerà di camminare in aria percorrendo questo ponte tibetano spettacolare e suggestivo

Il percorso dei ponti tibetani di Sasso di Castalda si sviluppa intorno al Fosso Arenazzo. Si può percorrere il primo ponte, Ponte Petracca. Più corto, solo 95 metri, sospeso a 30 metri d’altezza. Ma il ponte principale è assolutamente l’esperienza da fare per i più avventurosi. Il Ponte alla Luna ha una campata unica di 300 metri ed è sospeso a 102 metri d’altezza dal torrente sottostante. Attraversandolo si giunge al rudere del castello. Qui si trova una suggestiva terrazza in vetro.

La durata del percorso di entrambi i ponti è di circa 1 ora e mezza. Per consultare gli orari, le tariffe e come prenotare basta andare sul sito ufficiale. Ovviamente è raccomandato l’uso di abbigliamento appropriato. Scarpe sportive e abbigliamento comodo.

Ci sembrerà di camminare in aria percorrendo questo ponte tibetano spettacolare e suggestivo. Un’occasione perfetta per provare questa avventura e visitare un luogo magico e non tanto conosciuto. Tra le viuzze del borgo medievale si può ammirare il bellissimo paesaggio naturale. Ma anche antichi ruderi che ci faranno fare un salto indietro nel tempo.

