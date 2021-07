Tra tutte le faccende di casa che ci tocca svolgere ogni giorno, pulire il bagno è certamente una delle meno apprezzate. Specialmente l’interno del box doccia può risultare difficile da pulire, e spesso sembra che per quanto ci impegniamo, non sia mai splendente e libero da incrostazioni.

Ma niente paura, non occorre perdere tempo prezioso a grattare via le incrostazioni all’interno della doccia. Basta una mossa semplice e veloce subito dopo la doccia per risolvere questo problema.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Basta questa mossa subito dopo la doccia per mantenere il box senza incrostazioni

Prevenire è meglio che curare, e se ci attrezziamo in anticipo, non avremo poi bisogno di perdere tempo a rimuovere le incrostazioni dalla doccia, perché non si formeranno. Ma come impedire che si accumuli sporcizia nel piatto doccia? Semplicissimo: utilizziamo il nostro migliore alleato contro sporcizia e incrostazioni nel bagno: l’aceto bianco.

Utilizzare l’aceto bianco in poche mosse contro le incrostazioni nella doccia è facilissimo, e si può fare in due secondi con un solo gesto. Basta questa mossa subito dopo la doccia per mantenere il box senza incrostazioni.

Basta uno spruzzino con dell’aceto

Mettiamo all’interno della doccia uno spruzzino con dentro del semplice aceto bianco. Facciamo la doccia come al solito e poi, una volta usciti, spruzziamo il piatto doccia e le pareti del box con dell’aceto. Lasciamo agire per qualche minuto e poi risciacquiamo. Basta questo gesto semplicissimo per semplificarci la vita al momento delle pulizie. Le incrostazioni nella doccia saranno molto inferiori rispetto al solito, perché ne avremo impedito la formazione utilizzando prontamente lo spruzzino con l’aceto bianco.

Ma l’aceto bianco è un grandissimo alleato non soltanto contro le incrostazioni, bensì anche per pulire le tubature. Versiamo periodicamente dell’acqua bollente (attenzione a non scottarsi) mista ad aceto nello scarico per mantenerlo pulito. Se le tubature sono intasate da capelli e peli, ecco come rimuovere capelli e peli dallo scarico della doccia con questi tre metodi geniali e veloci.