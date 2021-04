Sempre di più si sta diffondendo la curiosità di conoscere meglio gli oli essenziali, le loro proprietà e come utilizzarli.

In vari articoli, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo affrontato questo tema indicando come farli in casa indicando le loro proprietà per utilizzarli al meglio.

Gli oli essenziali hanno funzioni diverse: ci sono quelli dedicati alla cura del corpo, altri si occupano principalmente del sistema nervoso ed immunitario.

Uno in particolare riesce ad essere versatile ed applicabile per il benessere, per la bellezza e tanto altro.

Quest’olio deriva da un frutto che utilizziamo per condire i piatti, per dare quel tocco acido alle tisane ma anche per farcire i dolci.

Ci stiamo riferendo all’olio essenziale di limone che si ottiene dalle scorze di limone e vanta di numerose proprietà.

Ecco come utilizzare l’olio essenziale di limone per trarre il massimo del beneficio.

Massaggi

L’olio essenziale di limone vanta la proprietà di migliorare la circolazione, per questo lo consigliamo nell’utilizzo dei massaggi.

Una nota importante da tenere in mente è che l’olio essenziale di limone non va mai utilizzato da solo ma diluito con crema o olio.

In questo caso l’utilizzo dell’olio essenziale di limone con qualche goccia di olio di mandorle oltre a favorire la circolazione nutrirà anche la nostra pelle.

Particolarmente indicato per chi soffre di pelle secca e cerca un rimedio naturale per contrastare questo inestetismo.

Anche la combinazione olio nutriente e qualche goccia di olio essenziale di limone si rivela ottima per mani e piedi.

In generale l’olio essenziale di limone è indicato per rinforzare le unghia fragili che si spezzano facilmente.

Viso

L’olio essenziale di limone è anche indicato per la cura dl viso, in particolare se si soffre di acne.

In generale se stiamo passando un periodo in cui sentiamo la nostra pelle impura possiamo creare grazie a quest’olio una maschera astringente.

Avremmo bisogno di argilla verde, miele, olio nutriente e qualche goccia di olio essenziale al limone.

Come tutte le maschere lasciamo in posa per qualche minuto e poi risciacquiamo con acqua tiepida abbondante, applichiamo poi la nostra crema ideale.

In questo caso abbiamo approfondito l’aspetto cosmetico ma c’è da dire veramente tanto sulle proprietà benefiche dell’olio essenziale di limone.

Esso è anche un perfetto digestivo, gode di proprietà antibatteriche e antivirali.

Ecco come utilizzare l’olio essenziale di limone per trarre il massimo del beneficio.