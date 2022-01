Se vogliamo eliminare le macchie da un capo colorato sappiamo quasi tutti cosa usare. La candeggina delicata ormai è entrata a far parte di quei detersivi fondamentali in tutte le case. Anche chi non è abituato a candeggiare tutto il bucato avrà sicuramente un flacone da parte.

Spesso si pensa che la differenza tra candeggina classica e delicata stia solo nel tipo di tessuto su cui usarla. Quindi che per i capi bianchi si debba usare la classica e per i colorati quella delicata. Ma in realtà anche se viene chiamata candeggina delicata è molto diversa dalla classica candeggina. Infatti non contiene ipoclorito di sodio ma perossido di idrogeno. Paroloni a parte, entrambe sono utili per la pulizia a fondo del bucato e per smacchiarlo.

Ecco come usare la candeggina delicata in lavatrice per avere lenzuola e bucato morbido, igienizzato e senza macchie

Sappiamo bene che la candeggina sbianca e quindi non si può usare sui capi colorati. È anche vero che anche sul bucato bianco più delicato sarebbe meglio evitarla. La sostanza contenuta nella candeggina è molto aggressiva e potrebbe rovinare il tessuto.

Ma si può usare sempre?

È utile per eliminare le macchie e anche a rimediare al bucato stinto per sbaglio. Abbiamo detto che è più delicata sui tessuti quindi si presta bene al candeggio in lavatrice. Però bisogna fare sempre attenzione alle etichette dei nostri capi. Infatti se presentano il simbolo del triangolo sbarrato non possiamo usare nessun tipo di candeggina. Se invece hanno il triangolo nero si possono candeggiare in tutta tranquillità. Mentre se il triangolo presenta due linee all’interno si potrà usare solo la candeggina delicata.

Ora che abbiamo stabilito che non si può utilizzare su tutti i tessuti, quando usarla? Ecco, prima di tutto andrebbe usata nella giusta misura. Se usata ad ogni lavaggio può indebolire le fibre del tessuto e rovinare i capi. Usiamola per pretrattare le macchie più ostinate come quelle di sugo o anche cioccolato e olio.

In lavatrice versiamo la dose adatta al carico di bucato seguendo le indicazioni sulla confezione. Metterne di più non aumenterà il potere smacchiante ma andrà solo ad appesantire il tessuto. Non mettiamola direttamente nel cestello ma utilizziamo il cassettino apposito. Versiamola nello scomparto dedicato al prelavaggio/candeggio, in genere quello più a destra. Così il lavaggio sarà ottimale e il risultato sarà impeccabile.

Quindi, ecco come usare la candeggina delicata in lavatrice per avere lenzuola e bucato morbido, igienizzato e senza macchie. La candeggina delicata è un vero alleato del pulito per tutta la casa. È anche utile per igienizzare e sterilizzare i panni in microfibra per averli sempre liberi da germi e pronti all’uso.

Approfondimento

Ecco a che temperatura lavare le lenzuola per averle sempre morbide e igienizzate