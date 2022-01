Per alcuni lavoratori anche per quest’anno l’obiettivo è quello di andare in pensione prima del tempo. Molti potranno usufruire dell’uscita anticipata dal mondo del lavoro grazie a diverse opzioni. Per esempio ecco chi potrà andare in pensione anticipata nel 2022 con questa opzione scaduta il 31 dicembre.

In particolare quest’anno alcune categorie possono aspirare ad andare in pensione prima grazie all’intervento dell’INPS. Lo scorso anno l’Istituto di Previdenza ha rivisto l’elenco dei lavori usuranti, e quindi, dei lavoratori che hanno la possibilità di andare in pensione anticipata grazie all’Ape Sociale. Per l’INPS ecco chi può uscire dal mondo del lavoro in anticipo e andare in pensione nel 2022

Di recente la Commissione INPS sui lavori gravosi ha rivisto l’elenco delle attività usuranti. Chi svolge una delle attività nell’elenco può accedere alla pensione anticipata grazie all’Ape sociale. L’Ape Sociale è l’assegno dell’INPS che sostiene il lavoratore uscito dal mondo del lavoro fino alla pensione di vecchiaia o di anzianità. I requisiti per ottenere l’Ape Sociale sono molto stringenti. La legge 232 del 2016 concedeva ad alcuni i lavoratori usuranti di potere accedere all’Ape sociale a 63 anni di età con almeno 36 anni di anzianità contributiva.

Di recente la Commissione dell’INPS sui lavoratori usuranti ha aggiunto alcune nuove categorie all’elenco. Nuove figure professionali hanno ottenuto una maggior tutela previdenziale, tra queste anche quelle di cassiere e commesso del supermercato. I lavoratori di queste due attività quest’anno possono richiedere la pensione anticipata in presenza dei requisiti agevolati per i lavori usuranti.

Essi dovranno avere maturato almeno 36 anni di contributi e avere compiuto 63 anni d’età. Per le donne i requisiti contributivi sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio. Quindi una cassiera che avesse 2 figli, dovrà avere 34 anni di contribuzione. Ovviamente chi richiede l’Ape sociale deve avere cessato ogni attività lavorativa. Inoltre occorre che la commessa o la cassiera abbiano svolto almeno 7 anni degli ultimi 10 anni nell’attività usurante.

Anche chi non compie un lavoro gravoso ha l’opportunità di andare in pensione anticipata quest’anno. Ecco chi può anticipare la pensione nel 2022 grazie a questa possibilità e quanto sarà l’assegno. Con l’opzione donna le lavoratrici che hanno acquisito i requisiti entro il 31 dicembre, quest’anno possono uscire prima dal mondo del lavoro. Mentre il Governo ha modificato l’opzione quota 100 con quota 102, mantenendo fissi i 38 anni contributivi ma alzando a 64 l’età minima della richiesta.

