Il panno in microfibra ha ormai sostituito le vecchie pezze di cotone che usavamo per la pulizia. Grazie al suo materiale riesce a pulire più a fondo ogni superficie. Dal piano cottura, a tavoli e sedie, fino ai fari della nostra auto. La trama riesce ad intrappolare alla perfezione polvere e sporcizia senza fatica.

Ma ogni volta che dobbiamo lavarlo si pone sempre un problema. Non riusciamo mai ad eliminare del tutto il cattivo odore. E neanche i germi e i batteri che abbiamo catturato finora. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo il metodo infallibile per pulire i panni in microfibra alla perfezione.

Come igienizzare e sterilizzare i panni in microfibra per averli sempre liberi da germi e pronti all’uso

Abbiamo già parlato di come i panni in microfibra siano i migliori per le pulizie. L’articolo si può trovare qui. Ma ancora non ci è chiaro come eliminare tutta la sporcizia che catturiamo durante le pulizie. La trama fitta del tessuto intrappola i germi difficili da far andare via con il lavaggio. E per questo motivo dopo un po’ di usi siamo costretti a buttarli via e comprarne altri. Oggi vedremo come lavarli alla perfezione e risparmiare un po’ di soldi.

Il lavaggio in lavatrice li restringe e non elimina tutti i germi

Pensando che la lavatrice sia la soluzione, prendiamo il nostro panno sporco e lo lanciamo nel cestello. Ma puntualmente ce lo ritroviamo ristretto e non sempre profumato. Questo significa che i batteri e i germi non sono stati eliminati del tutto. Il metodo infallibile per sbarazzarsene è il lavaggio a mano. O meglio l’ammollo.

Prendiamo un contenitore o una bacinella. Ora versiamo la candeggina delicata nel tappo che è anche un misurino. E poi la versiamo sul nostro panno in microfibra. Vedremo subito che si formerà la schiuma bianca. È la reazione dell’ossigeno nella candeggina ai batteri sul panno. Ora aggiungiamo dell’acqua calda fino a coprire tutto il panno. Se non affonda completamente, ci aiutiamo con un cucchiaino. Senza toccare con le mani la candeggina, che potrebbe irritare le pelli più sensibili.

Ecco come igienizzare e sterilizzare i panni in microfibra per averli sempre liberi da germi e pronti all’uso. Lasciamo agire per 30 minuti dopodiché sciacquiamo il panno. Ora sarà pulito, igienizzato e profumato!