Il correttore è un prodotto miracoloso, grande alleato delle donne che vogliono coprire segni e occhiaie.

Si applica sul volto, all’apparenza un’operazione semplice da svolgere. In realtà non è così, infatti è facilissimo commettere degli errori che potrebbero far venir meno lo scopo di questo prodotto.

Sul mercato ci sono diversi tipi di correttori, da quello stick e quello in crema.

Si tratta di un prodotto di make up che, a differenza del mascara o dell’ombretto, ha la funzione di rendere uniforme l’incarnato. Coprendo eventuali rossori o macchie trasformerà davvero la pelle del volto.

Ecco come usare il correttore in modo impeccabile per nascondere le occhiaie ma anche brufoli e macchie del viso a qualsiasi età

La scelta del correttore più giusto per la propria tipologia di pelle è fondamentale per ottenere buoni risultati.

Molto spesso si tende a pensare che un solo prodotto possa coprire occhiaie e anche macchie. Frequentemente, però, non è così dal momento che esistono prodotti diversi con funzioni differenti. Da una parte un correttore adatto alle occhiaie e dall’altra un correttore per le imperfezioni del volto.

Gli esperti sostengono che se si sceglie un correttore per le occhiaie sarebbe preferibile optare per un prodotto liquido e aranciato. Si tratta di un colore in grado di nascondere il blu caratteristico di questa imperfezione.

Al contrario, per le macchie meglio un correttore più denso e di una tonalità simile a quella dell’incarnato. Si consiglia di scegliere lo stesso colore del fondotinta, l’importante è che non si crei uno stacco tra la macchia coperta e il resto del volto.

Come applicarlo

Prima di applicare il fondotinta e il correttore, però, sarà necessario procedere con una corretta idratazione del volto. Infatti, se non idratato e curato con attenzione la pelle tenderà a rovinarsi e a perdere elasticità.

Ecco come usare, poi, il correttore in modo impeccabile per nascondere le occhiaie ma anche i brufoli. Le meno esperte potranno utilizzare le dita mentre per le altre ci sono spugnette o applicatori.

Si consiglia di stendere il correttore aranciato sulle occhiaie unito al correttore beige. Per questo motivo si dice che non è sufficiente possedere un unico correttore da utilizzare in ogni occasione ma bisogna variare.

A seconda delle macchie da coprire sarà necessario procedere in maniera diversa applicando prodotti diversi.

Per coprire le occhiaie bisognerà fare affidamento su correttori di colore diverso a seconda della tonalità delle macchie.

Infatti per occhiaie di colore viola ottimo sarà il correttore giallo, sempre unito a correttore del proprio incarnato.

Questo correttore permetterà di dare luminosità allo sguardo.

Al contrario se le occhiaie sono nere si potrà procedere con un correttore aranciato o tendente al rosso. Anche in questo caso bisognerà applicarlo solamente sotto agli occhi e non da altre parti sul volto.

Dove comprare

I correttori non hanno dei prezzi eccessivi ma molto dipenderà dalla marca scelta. Da Kiko, ad esempio, se ne possono trovare a prezzi inferiori ai 10 euro molto utili per coprire cicatrici e macchie del viso.

La Clinique, invece, ne propone sui 30 euro mentre Deborah Milano a circa 13 euro.

Come si è visto ci sono diverse varietà di prezzo da valutare.