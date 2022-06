Ecco come truccare bene gli occhi in estate e rendere più profondo lo sguardo anche con palpebre cadenti

Trucco viso e caldo estivo sembrano due concetti lontanissimi, che mal si sopportano l’uno con l’altro.

Se pensiamo al make up nei mesi in cui le temperature raggiungono il picco non possiamo che immaginare antiestetiche colate di fondotinta.

Senza contare, poi, che quando andiamo al mare il trucco appare totalmente inutile, visto che a quel punto potremmo affidarci alla naturale abbronzatura.

Se, dunque, il fondotinta e le terre trovano probabilmente meno spazio nella trousse estiva, altri due prodotti tornano, invece, protagonisti in scena.

Innanzitutto il rossetto, che sia nude, forte o glossato, ma che rende le labbra lisce e voluminose grazie ad alcune semplicissime tendenze che stanno spopolando.

Oltre alla bocca, comunque, il focus dell’attenzione va rivolto anche allo sguardo e vengono, quindi, chiamati in causa l’irrinunciabile mascara, ma anche l’eyeliner.

Quest’ultimo è sempre molto apprezzato, ma ne si limita spesso l’uso perché potrebbe risultare di più difficile applicazione rispetto, appunto, al collega mascara.

In ogni caso, basterebbe conoscere qualche semplice trucchetto e dunque ecco come truccare bene gli occhi in estate con l’eyeliner per risultati sbalorditivi.

Il primo consiglio è chiaramente quello di scegliere un prodotto dalla punta fine, che possa agevolarci nella precisione in fase di stesura.

In alternativa, potremmo anche provare l’eyeliner in crema, studiato appositamente per evitare di sporcare la palpebra e risultare disordinate.

L’accorgimento in questo caso è quello di preferire un pennellino rigido, più preciso rispetto a uno mobile.

Ulteriore consiglio per facilitare l’applicazione consisterebbe nell’agire prima con il mascara, in modo che le ciglia inspessite facciano da traccia nella stesura dell’eyeliner.

Oppure ancora, disegniamo una linea chiara con la matita occhi, meno difficile da ripulire qualora sbagliassimo, per poi ricalcarla se ne siamo soddisfatte.

Ecco come truccare bene gli occhi in estate e rendere più profondo lo sguardo anche con palpebre cadenti

L’ideale sarebbe utilizzare un eyeliner ultra black e dalla punta finissima, tracciando una linea sottile lungo tutta l’attaccatura delle ciglia.

Per disegnare la codina, altrettanto minimal, disegniamo un puntino a fianco dell’occhio e congiungiamolo con il tratto appena tracciato.

Procediamo poi disegnando la codina interna, ottenuta semplicemente prolungando il tratto sopra le ciglia verso il naso.

Per far risaltare il tratto, pur nella sua sottigliezza, abbiniamolo a ombretti nude e tortora, ma anche lilla.

Per completare il make up viso basteranno poi un velo di blush o illuminante e un rossetto nude.

