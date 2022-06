L’Italia è un Paese magnifico, ricco di piccoli borghi suggestivi ma anche di metropoli moderne. Ogni angolo della nostra Nazione è un posto magnifico, pieno di storia e tradizioni che si tramandano ancora di generazione in generazione. Opere d’arte tra le più importanti al Mondo, antichi monumenti, ma anche mare meraviglioso, natura incontaminata e montagne mozzafiato. Nel nostro bellissimo Paese non manca proprio nulla. Anche i piccoli borghi meritano un’attenzione particolare. Sono delle vere e proprie perle piene di chiese suggestive che non possiamo proprio perdere.

Non solo i trulli di Alberobello ma anche questi 2 posti suggestivi da visitare in Puglia sono patrimonio UNESCO

Tutte le Regioni d’Italia meritano di essere visitate, perché ricche di luoghi meravigliosi. Proprio come la Puglia, una magnifica Regione che rappresenta il tacco d’Italia. Una delle mete preferite dagli amanti del mare. Ma molto visitata anche in inverno, grazie ai piccoli paesi pieni di storia e tradizione.

Chi non ha mai sentito parlare dei trulli. Ci riferiamo a quella tipica abitazione conica tutta rivestita dalla pietra. Questo straordinario esempio di architettura si trova ad Alberobello, ma è sparso anche per tutta la Valle d’Itria. Proprio nel 1996 questa cittadina caratteristica venne inserita nell’elenco dei siti mondiali come “Patrimonio dell’Umanità”. Ma Alberobello non è l’unica località in Puglia ad aver ricevuto una nomina così prestigiosa.

2 località che rimangono nel cuore

Spostiamoci verso il Gargano e arriviamo a Monte Sant’Angelo. Un piccolo borgo meta di pellegrinaggi. La vita, infatti, gira intorno al Santuario di San Michele Arcangelo. Questa chiesa è molto suggestiva e si sviluppa su due livelli. Nel sottosuolo si erge la Grotta Sacra, alla quale si accede attraverso una scalinata scavata nella roccia. Una volta entrati in chiesa lo scenario che si presenta è davvero unico. Un Santuario molto particolare che vale la pena di visitare.

Non solo i trulli di Alberobello ma anche questo castello è stato riconosciuto patrimonio UNESCO. Parliamo di Castel del Monte, fatto costruire da Federico II di Svevia. Si presenta come un capolavoro di architettura medioevale, grazie alla sua particolare forma ottagonale. Il numero 8 compare più volte e ha un forte valore simbolico. Questo castello racchiude tra le sue pareti magia ed esoterismo. È un luogo molto suggestivo che si dovrebbe visitare almeno una volta nella vita.

