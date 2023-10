Attiriamo fortuna ed energie positive in casa con i colori suggeriti dal Feng Shui  

Oltre a peperoncini, teste d’aglio e quadrifogli, per attirare la buona sorte in casa possiamo giocare anche con i colori. Il Feng Shui, antica disciplina orientale, suggerisce le tinte da prediligere in camera da letto e nelle varie stanze.

Tutti auspichiamo ad una vita serena. Ecco perché, allora, per attirare fortuna, soldi e buona sorte, ognuno di noi ha un amuleto porta fortuna o si affida a gesti scaramantici. Per antonomasia, il quadrifoglio è un simbolo porta fortuna. Sono poi molti ad apprezzare i classici peperoncini, da tenere appesi in cucina o anche da portare sempre con sé sotto forma di ciondolo. Per attrarre le energie positive, anche l’arredamento può venirci in aiuto.

Attiriamo fortuna ed energie positive in casa

Secondo i dettami del Feng Shui, per avere equilibrio e serenità in casa, e lasciare fuori dalla porta la malasorte, i 5 elementi naturali onnipresenti ovunque (acqua, fuoco, terra, legno e metallo) dovrebbero essere tutti presenti in casa, e in ogni singola stanza, in maniera equilibrata.

Il blu, in tutte le sue sfumature, dalle più chiare a quelle più cupe e profonde, è il simbolo dell’elemento acqua, che rappresenta fluidità e movimento, e quindi cambiamento e rinnovamento. Al tempo stesso, l’acqua rappresenta anche riflessione, autoconsapevolezza e connessione interiore e spirituale.

Le calde tonalità del rosso e dell’arancione simboleggiano il fuoco. Decorazioni ed elementi decorativi in queste tinte aumentano l’amore, il desiderio e la passione, ed incentivano l’affermazione di sé, trovando successo in tutti i campi. Grazie a queste tinte, quindi, la fortuna vi travolgerà su più fronti, da quello economico-professionale a quello della vita privata.

I colori simbolo di metallo, legno e terra

Se si vogliono prendere decisioni importanti nella propria vita, che possono svoltarla in maniera radicale, l’elemento che non deve mancare in casa è il metallo, rappresentato dal bianco, dal grigio e dai toni metallici, come l’oro (o il dorato), l’argento e il bronzo.

I vari toni dell’ocra e del marrone rappresentano il legno. Questo colore è un validissimo aiuto nella crescita professionale perché migliora e consolida il carattere e la capacità di prendere decisioni. L’affermazione professionale è sempre sinonimo di ottimi guadagni e profitti.

Infine, il color crema, il beige e tutte le varie sfumature del color terra, portano fortuna nell’ambito famigliare e nella vita personale. Simboleggiano infatti la fiducia e trasmettono comfort e calore.

Dunque, non facciamo mai mancare una buona dose di tutti questi colori e attiriamo fortuna ed energie positive in casa!

