Le macchie di ruggine sono senz’altro tra quelle più ostinate che possono comparire sui nostri vestiti. Lo sapranno bene le persone che spesso si trovano ad armeggiare con strumenti e utensili da lavoro e chi magari ha la passione del restauro. Tuttavia è possibile che le tremende macchie di ruggine compaiano sui nostri capi semplicemente dopo aver strisciato inavvertitamente contro vecchie ringhiere e tubi. Il risultato? Orribili macchie rosse e marroni che ci daranno filo da torcere per essere eliminate definitivamente. Beh, se siamo stati colpiti da questa sventura domestica, ecco come togliere velocemente le macchie di ruggine dai tessuti con questi semplicissimi rimedi.

Inesauribile risorsa in casa

Tra i rimedi più efficaci contro le persistenti macchie di ruggine c’è una miscela che possiamo ottenere facilmente mescolando sale fino e succo di limone. Occorrerà creare una pasta mescolando i due elementi che poi dovrà essere applicata sulla macchia. Il composto dovrà essere lasciato in posa senza strofinare dato che questo potrebbe rovinare le fibre. Dopo un paio d’ore dall’applicazione, sale e limone dovrebbero aver dissolto la ruggine che sarà facile da rimuovere durante il lavaggio. Per migliorare l’effetto, inoltre, potremmo strofinare con delle bucce di limone sulla macchia per ammorbidirla. A tal proposito, approfittiamo per sottolineare che molti buttano i limoni spremuti non sapendo che valgono oro per queste funzioni, tra cui quelle smacchianti.

Tessuti sintetici

Quando le macchie di ruggine compaiono su tessuti sintetici dovremo fare attenzione alla soluzione scelta. Infatti, contrariamente a quello che si possa pensare, prodotti troppo acidi potrebbero rovinare le fibre del tessuto sintetico. Ecco perché una soluzione davvero interessante è l’utilizzo dell’ossigeno attivo. Questo prodotto vanta un efficace potere pulente che, tuttavia, risulta meno aggressivo di altre soluzioni domestiche e chimiche.

Macchie di ruggine su tessiti bianchi

Nel caso in cui la macchia compaia su capi bianchi possiamo agire in diversi modi. Il primo è la classica soluzione di lasciare in ammollo i tessuti in acqua e bicarbonato una notte e risciacquare al termine. In alternativa, una validissima opzione è quella di utilizzare il cremor tartaro che grazie alla sua lieve acidità dissolverebbe tracce di ruggine. Dovremo applicare il cremor tartaro sulla macchia, lasciare agire 10 minuti e risciacquare abbondantemente in acqua fredda.

Ecco come togliere velocemente le macchie di ruggine dai tessuti con questi semplicissimi rimedi

La ruggine è una macchia davvero difficile ma grazie a questi semplici trucchi potremo eliminarla facilmente dai nostri vestiti e tessuti. Naturalmente, sarà sempre utile controllare l’etichetta dei tessuti per vedere quali sono i trattamenti tollerati.

