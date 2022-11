Ecco come togliere le extension alle ciglia senza fare danni anche senza olio

Dietro ad ogni donna si nasconde il desiderio recondito di ciglia folte e lunghe alla Betty Boop, che diano un tocco femminile inconfondibile allo sguardo. Non c’è da sorprendersi, quindi, che tante donne corrano al centro estetico più vicino, richiedendo una laminazione ciglia o una bella dose di extension. La parte più problematica di questo trattamento è però la rimozione. Quando le ciglia crescono, le extension si fanno pesanti e fastidiose e alcune si staccano anche da sole, lasciando lo sguardo disordinato e le ciglia alquanto antiestetiche e nemmeno il mascara riesce a risolvere il problema.

Se questo poi succede proprio nei giorni di chiusura del nostro centro estetico di fiducia, siamo fritte. Possiamo tentare di toglierle da sole con rimedi fai da te, ma bisogna sapere come muoversi, per evitare danni. Il metodo più in voga prevede l’uso di oli vegetali. Ma i rimedi non si limitano a questo.

Con cosa si tolgono le extension alle ciglia

Se chiediamo alla nostra estetista, ci sconsiglierà sicuramente di procedere alla rimozione delle extension per ciglia da sole, in quanto si tratta pur sempre di ciglia sintetiche che vengono applicate su quelle naturali, in un modo da renderle un tutt’uno con esse. Perciò, è intuibile che nel tentativo di rimuovere le ciglia sintetiche si rischi di strappare via anche quelle naturali. Il metodo più sicuro è senz’altro quello che prevede l’uso di un apposito solvente per colla da extension alle ciglia, in grado di rimuovere i residui di colla super resistente usata per questo trattamento.

Per farlo, dovremo prima di tutto rimuovere qualsiasi residuo di trucco dagli occhi, per riuscire a vedere meglio dove finiscono le nostre ciglia e dove iniziano le extension. Dovremo applicare poi il solvente con uno scovolino come quello del mascara (evitando di toccare la rima interna dell’occhio) e lasciare agire per qualche minuto. Sicuramente a guidarci dovranno essere le indicazioni apposte sul prodotto in questione. Quel che è certo è che non dovremo mai tirare le extension, ma aiutarci con movimenti morbidi e circolari dello scovolino.

Come toglierle con l’olio

In alternativa al solvente, possiamo usare anche l’olio di ricino, avendo cura di ammorbidire e sciogliere la colla con del vapore, prima. Ci basterà una pentola di acqua bollente e un asciugamano. Posizioniamo il viso sul vapore della pentola e copriamo la testa con l’asciugamano, per essere sicure che non vi sia dispersione e restiamo in posa per 15 minuti. Una volta sciolta la colla, potremo procedere con l’olio, sia esso di ricino, di oliva o di cocco, utilizzando un dischetto di cotone.

Ecco come togliere le extension alle ciglia senza olio

È possibile rimuovere le extension alle ciglia anche senza olio, usando la vaselina dopo i suffumigi col vapore. Dovremo applicarla usando un bastoncino di cotone, effettuando diversi passaggi. Quando la colla si sarà sciolta, potremo sfilare le nostre extension. Ecco come togliere le extension alle ciglia senza troppe difficoltà. Assicuriamoci di effettuare una profonda detersione subito dopo, anche con detergenti solidi (seguendo le norme di conservazione di tutti i cosmetici solidi), per rimuovere gli ultimi residui di colla e vaselina e diamo una bella nutrita alle nostre ciglia con una passata di olio di ricino, in attesa del prossimo trattamento per uno sguardo da gatta.