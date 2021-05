Si avvicina la stagione estiva in cui spesso si desidera trascorrere il tempo libero e le serate all’aperto in giardino, o sui terrazzi di casa. Ma c’è qualcosa che ci impedisce di gustarci al massimo il momento: le zanzare.

Puntuali ogni anno, le zanzare iniziano a farsi sentire con il primo caldo e ci accompagnano per tutta l’estate. Questi fastidiosi insetti sono attratti dalla luce e proprio per questo la sera in giardino si viene travolti dalle zanzare.

Tuttavia, c’è un modo per tenerle a bada e lontane. Continuando a leggere vedrete come farlo e allo stesso tempo aggiungere un tocco di classe nei vostri giardini, cortili, terrazzi.

Ecco come tenere lontane le zanzare ed avere allo stesso tempo un giardino o un terrazzo bellissimo e sofisticato

Esistono sul mercato diverse alternative per illuminare il giardino, alcune più care, altre che sfruttano l’energia solare per funzionare. Poi, esistono dei lampioni e dei faretti da esterno che tengono lontani gli insetti e in particolare le zanzare.

Queste lampade antizanzare funzionano in modo simile a quelle da interno, ma sono più potenti. In generale, sono lampade che emettono una luce violetta che attrae gli insetti. Una volta giunti alla lampada, questi verranno folgorati, aspirati o resteranno incollati a seconda del tipo di lampada.

Esistono moltissimi tipi diversi di lampade antizanzare, e se un tempo erano piuttosto rozze ora ne esistono anche di molto carine. Ecco perché scegliendo la giusta opzione si otterrà sia un giardino più bello e chic, sia l’assenza di fastidiosi insetti.

Inoltre, le lampade sfruttano l’energia solare per funzionare accumulando energia di giorno per far luce la notte. Sono poi impermeabili e resistenti al caldo, per cui non si rovinano se esposte a lungo all’esterno.

Queste lampade sono perfette per trascorrere serate allegre e rilassanti in giardino con la famiglia e gli amici. Ecco, quindi, come tenere lontane le zanzare ed avere allo stesso tempo un giardino o un terrazzo bellissimo e sofisticato.