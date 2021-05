Lo Staff di ProiezionidiBorsa è sempre molto attento a cercare soluzioni utili per i nostri lettori. Soluzioni che aiutano a risparmiare, evitando di spendere soldi in oggetti che usiamo poco. Come ad esempio la vaporiera. Se non siamo dei grandi consumatori di riso al vapore, è inutile spendere soldi per niente. Per questo motivo, oggi parliamo di un metodo utilissimo. Potremo preparare un riso al vapore leggero con l’aiuto di un oggetto molto comune.

Non solo per setacciare la farina

L’oggetto di cui stiamo parlando è il colino di acciaio. Ogni persona ne possiede uno. E anche se dovessimo comprarlo, la spesa sarebbe minima. Pochi euro per un oggetto molto versatile. Utile per scolare una piccola porzione di pasta. O setacciare la farina. Ma anche come para schizzi mentre friggiamo. Basterà metterlo in padella, coprendo la nostra frittura. Lascerà passare il vapore, bloccando gli schizzi di olio.

Il metodo infallibile che in pochi conoscono per cuocere un leggerissimo riso al vapore con questo oggetto che abbiamo tutti in cucina

Ma oggi vedremo nello specifico come usarlo per preparare del riso al vapore. Prima di tutto è importante sciacquare bene il riso. In questo modo eviteremo che rilasci tanto amido nell’acqua. Dopo averlo lavato e strofinato i chicchi tra le mani sotto l’acqua, ecco cosa fare. Prendiamo una pentola con acqua salata, e quando bollirà lo versiamo dentro. Lo lasciamo cuocere solo 5 minuti. Lo scoliamo nel colino di acciaio. Ora nella pentola mettiamo solo 2 centimetri di acqua. Aspettiamo che venga a bollire e abbassiamo la fiamma al minimo. Posizioniamo il colino con il riso sulla pentola. Ricopriamo con un foglio d’alluminio e lasciamo cuocere per 10 minuti. Ecco pronto il nostro riso al vapore senza usare la vaporiera!

Ecco qui. Il metodo infallibile che in pochi conoscono per cuocere un leggerissimo riso al vapore con questo oggetto che abbiamo tutti in cucina. Ora possiamo mangiarlo così, ideale per chi è a dieta. Oppure usarlo per preparare ad esempio un gustoso riso fritto.