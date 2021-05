Il balcone è uno degli ambienti della casa più sfruttati. Che si tratti di farci l’orto in cassetta, o di riempirlo di fiori, o di crearci un piccolo angolo relax. Questo spazio importantissimo della casa, però, spesso viene lasciato al buio, senza illuminazione, per tagliare sui costi.

Infatti, l’allacciamento alla rete elettrica è decisamente caro e poi il consumo di energia per questi lampadari o faretti si riscontrerà anche in bolletta.

Eppure, non tutti sanno che per illuminare il balcone ed il terrazzo a costo zero basterà usare questo comodissimo oggetto: la lampada solare.

La lampada solare

Esistono diverse tipologie di queste lampade, che si adattano ai vari usi ed ai vari ambienti. Dai lampioni da giardino, ai faretti, alle lucine da terra.

Queste lampade prendono l’energia per funzionare dalla luce delle ore diurne, per cui dovranno essere posizionate dove batte il sole. Di solito, sono lampade a LED e consumano pochissimo così da poter illuminare anche in seguito a giornate uggiose e poco soleggiate.

Poi, sono estremamente adattabili ad ogni esigenza. Infatti, alcune lampade sono dotate di sensori di movimento e si accendono solo quando avvertono il passaggio di qualcuno. Altre invece si accendono al calar del sole e si spengono all’alba.

Per cui, questa soluzione permetterà di avere un terrazzo, o un balcone o un giardino magnifico e ben illuminato.

Vantaggi

Innanzitutto, il risparmio. Infatti, a parte l’investimento iniziale non ci saranno altre spese da sostenere. Logicamente, il costo di queste lampade può variare di molto, da pochi euro a prezzi molto più alti a seconda di cosa si compra.

Poi, è una scelta ecologica: risparmiando energia elettrica si aiuterà anche l’ambiente riducendo il proprio impatto ambientale.

Inoltre, esistono moltissimi stili e design diversi per queste lampade. Per cui, se si vuole optare per il classico faretto economico si spenderà pochissimo. Con qualche euro in più, si potrà scegliere tra moltissime alternative originali o tradizionali.

Quindi, anche se non tutti sanno che per illuminare il balcone ed il terrazzo a costo zero basterà usare questo comodissimo oggetto, cioè la lampada solare. Ed è proprio grazie alle lampade solari che sarà possibile sfruttare al massimo il balcone anche la sera, per ritagliarsi un angolino di relax in casa.