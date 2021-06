In tantissimi visitano ogni anno la Sardegna, perla del Mediterraneo dalle spiagge dorate e dalle acque cristalline. Non tutti però sono a conoscenza delle bellezze segrete di questa isola e di come visitarle. Infatti, ecco come scoprire quest’estate le vere bellezze nascoste della Sardegna. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

Sardegna, terra incontaminata tra sogno e realtà

L’isola dei nuraghi nasconde dei piccoli tesori che pochi conoscono veramente. Lontano dalle spiagge assediate ogni anno da maree di turisti si celano, infatti, piccole cale incontaminate, isolette dalla sabbia dorata e acque decisamente cristalline.

Per poter visitare queste perle è però necessario prendere parte ad una delle tante escursioni che si tengono ogni giorno sulle coste sarde. Infatti, solamente a bordo di una nave a vela, di un catamarano, oppure di un agile gommone, sarà possibile visitare i veri tesori dell’isola.

Ecco come scoprire quest’estate le vere bellezze nascoste della Sardegna

Oggi scopriremo tre degli itinerari da non perdere se si vogliono scoprire le bellezze nascoste di quest’antica isola.

Il primo porterà il turista più avventuroso alla scoperta dell’arcipelago della Maddalena, piccolo angolo di paradiso che si trova nel nord della Sardegna. Sarà possibile così ammirare da lontano le sabbie rosa della spiaggia di Budelli, immergersi nell’acqua cristallina del Porto della Madonna e di cala Coticcio.

Gli amanti della natura più incontaminata non dovrebbero invece perdersi un’escursione a Golfo Aranci, e più precisamente nell’isola di Figarolo. Da qui sarà possibile avvistare una colonia di delfini, scattando delle foto sicuramente indimenticabili.

Infine, una terza escursione porterà i turisti amanti della tranquillità a visitare le meraviglie dell’Ogliastra. Partendo da Arbatax o da cala Gonone sarà possibile visitare dei bellissimi angoli di paradiso, tra cui cala Marioulu e cala Luna. Uno spettacolo indimenticabile reso ancora più bello dal leggero ondeggiare delle barche sull’acqua.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore