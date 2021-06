Come riuscire a combinare la leggerezza, il gusto e il giusto apporto calorico per un piatto estivo? Vediamo come con questi ingredienti si possono combinare tutte le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno.

E in pochi minuti potremo preparare un piatto buonissimo, insolito e ricco di sostanze nutrienti.

Questa insalata estiva a base di lenticchie e pesce è il nuovo piatto forte dell’estate

Per 4 persone e circa 316 kcal ciascuno, prepariamo questi ingredienti:

a) 150 g di lenticchie verdi;

b) 1 scalogno;

c) 1 mela;

d) 2 filetti di sgombro affumicato;

e) 4 uova;

f) 1 rametto di timo;

g) 1 foglia di alloro;

h) 1 rametto di sedano;

i) 3 cucchiai di olio di oliva;

l) 1 cucchiaio di mostarda;

m) 4 fette di pane;

n) 1 limone;

o) 4 rametti di prezzemolo;

p) sale e pepe q. b.

Preparazione del piatto forte dell’estate

Iniziamo con sbucciare e tagliare finemente lo scalogno, lavare il sedano e preparare un soffritto in padella con 1 cucchiaio d’olio. Dopo 3 minuti circa, aggiungiamo le lenticchie, il sedano, il timo e l’alloro. Saliamo e pepiamo, copriamo con un po’ d’acqua e lasciamo cuocere dai 20 ai 25 minuti. Dopo togliamo il sedano, timo e alloro.

Spezzettiamo i filetti di sgombro e laviamo la mela, tagliandola poi in 4 parti. Togliamo il torsolo e tagliamo i quarti di mela in sottili fettine.

Poi mettiamo sul fuoco una pentola d’acqua e portiamo ad ebollizione. Facciamo cuocere poi le uova per 6 minuti, dopo raffreddiamole e togliamo il guscio. Tagliamo il pane in piccoli dadi e facciamolo rinvenire con un filo di olio d’oliva per 2 minuti. Mettiamo poi da parte.

Il gusto sarà assicurato per questa insalata estiva a base di lenticchie e pesce è il nuovo piatto forte dell’estate. Per finire, spremiamo il limone ed aggiungiamo il succo con il resto di olio e la mostarda, poi condiamo con sale e pepe. Ripartiamo infine gli ingredienti nei piatti e serviamo a temperatura abbastanza tiepida.