La sicurezza è una delle maggiori preoccupazioni per moltissime persone. Esistono poche esperienze traumatizzanti come un furto in casa. Veder sparire gli oggetti che abbiamo acquistato con i nostri risparmi può essere davvero difficile. Per ridurre i rischi economici e psicologici di una sottrazione indebita, molti ricorrono ai sistemi di allarme. Un’ottima soluzione se riusciamo a districarci nelle decine e decine di sistemi presenti sul mercato. Non ci scoraggiamo. Ecco come scegliere il miglior antifurto per la nostra casa e dormire finalmente sonni tranquilli. Vedremo gli aspetti da valutare prima di procedere all’acquisto e le migliori opportunità presenti sul mercato. Scegliamo bene e molto probabilmente il portafoglio e la salute mentale ringrazieranno.

Ecco come scegliere il miglior antifurto per la nostra casa e dormire finalmente sonni tranquilli

Prima di procedere all’acquisto e iniziare a visionare i cataloghi dei sistemi di allarme dobbiamo fare una valutazione preliminare della nostra casa. Quanto è grande e quante stanze ci sono? In che zona viviamo? Siamo isolati o in un condominio? Quante ore al giorno lasciamo l’abitazione incustodita? Abbiamo degli animali domestici e li lasciamo in casa? Rispondere a queste domande è fondamentale per scegliere l’antifurto giusto.

Il secondo aspetto da valutare è il prezzo. Sul mercato esistono moltissimi antifurto diversi e con costi estremamente vari. Il consiglio, però, è quello di evitare sempre quelli più economici. Quello che risparmiamo in un primo momento potremmo poi spenderlo in lavori di manutenzione e sostituzione dei componenti.

Affidiamoci a un rivenditore autorizzato e in possesso di tutte le certificazioni di legge. In caso di malfunzionamento saremo protetti anche a livello legale.

Le tipologie di antifurto presenti sul mercato

Una volta effettuate tutte le valutazioni dobbiamo scegliere la tipologia di allarme adatta alla nostra casa. Gli antifurto più diffusi al momento sono quelli wireless. Non hanno bisogno di lavori di muratura e di fili. Una caratteristica che li rende particolarmente versatili e adatti alle abitazioni di ogni dimensione. Se optiamo per questa tipologia, cerchiamo un sistema con antijamming e a doppia frequenza. Ci metterà al riparo da eventuali disturbi nelle frequenze radio e funzionerà anche durante i black out.

Gli antifurto a filo sono i più “antichi” e hanno vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è che sono decisamente sicuri. Funzionano con la rete elettrica casalinga, sono immuni alle interferenze e sono difficilissimi da manomettere. Lo svantaggio è che richiedono lavori in casa e in caso di guasto dovremo sempre ricorrere al tecnico.

Esistono anche sistemi misti wireless-filo. Sono sistemi ottimi per chi vive in villette o in case isolate. L’interno della casa è protetto dal sistema a filo. L’esterno da quello wireless. Assicurano un elevato livello di sicurezza, ma sono complessi da programmare e gestire e hanno spesso costi elevati.

Ulteriori consigli per la scelta dell’antifurto

Gli ultimi due aspetti da valutare sono l’installazione di una centralina GSM e la scelta dei dispositivi di attivazione. La centralina ci permette di salvare alcuni numeri di telefono, che vengono immediatamente contattati in caso di manomissione.

Per attivare e disattivare l’allarme possiamo optare per tastierini numerici o chiavi abilitate. Se abbiamo buona memoria per i codici, possiamo scegliere i primi. Se temiamo di dimenticare la sequenza numerica per la disattivazione, meglio scegliere le chiavi a sensore.