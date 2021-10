L’autunno è una stagione dedicata alle preparazioni calde. Queste sono infatti un buon modo per incamerare fibre, vitamine e verdure associandole ad una buona fonte di acqua. Per questo motivo oggi spieghiamo come portare in tavola una ricetta veramente diversa dal solito. Infatti questa deliziosa zuppa è perfetta per scaldare le ultime sere di ottobre. Vediamo insieme come prepararla.

Gli ingredienti necessari

170 grammi di amaranto;

2 cucchiai di semi di sesamo;

3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

3 spicchi di aglio di dimensioni medio-piccole (facoltativi);

350 millilitri di acqua fredda;

4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato finemente;

800 grammi di zucca da sbucciare

peperoncino in polvere o macinato quanto basta;

pepe nero quanto basta;

sale quanto basta.

Questa deliziosa zuppa è perfetta per scaldare le ultime sere di ottobre

La prima cosa da fare è occuparsi della zucca. Ci sono principalmente due metodi. Il primo consiste nell’armarsi di un buon coltello da cucina e iniziare a tagliare via la scorza. La parte interna invece va tagliata a cubetti. Esiste però anche un escamotage per far sì che il tempo speso in questo passaggio venga ridotto drasticamente. Lo abbiamo spiegato in questo articolo: “Come scegliere la zucca più dolce e succosa e come pulirla in pochi minuti”. Mettere poi una pentola dai bordi alti sul fuoco, aggiungendoci un filo d’olio e l’aglio privato dell’anima e delle parti di scarto. Aggiungere la polpa della zucca e saltarla circa per 5 minuti. Nel frattempo è necessario occuparsi dell’amaranto.

Prima di tutto prendere uno scolapasta, rovesciare al suo interno il cereale nella quantità indicata e sciacquarlo bene. Inserirlo poi in padella e tostarlo per bene, girando con una spatola da cucina per circa 3 minuti. Ricoprire il tutto con acqua e attendere che il composto raggiunga l’ebollizione. Salare e aggiungere la quantità desiderata di pepe ed, eventualmente, di peperoncino.

Una volta che l’acqua bolle abbassare la fiamma e lasciare andare per 40 minuti. Prestare attenzione e ogni tanto dare una mescolata. Se il composto risultasse troppo asciutto rabboccare con un po’ di acqua calda. Negli ultimi minuti di cottura passiamo alla guarnizione.

Tostiamo dunque i semi di sesamo dentro ad una padellina a fiamma medio-alta. Basteranno un paio di minuti per farli imbrunire. Impiattare e cospargere sulla superficie sia il sesamo che del parmigiano reggiano e concludere con una bella spolverata di pepe nero.

