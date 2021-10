L’aspetto fisico è importante e molto di più è la forma fisica che si somma all’aspetto e crea in concreto la nostra figura.

Naturalmente, aspetto e forma non sono necessariamente due facce della stessa medaglia ma se affiancate danno sicuramente delle immagini di noi a noi stessi e agli altri molto attraenti.

La corretta forma fisica, in funzione della nostra età e del lavoro che pratichiamo, ci detta la rotta da seguire per fare un buon lavoro e risultare sempre tonici e scattanti.

Da un po’ di tempo, a causa dello smart working e comunque da sempre a causa della sedentarietà diffusa sui luoghi di lavoro, tutti noi abbiamo bisogno di fare attività per non perdere la giusta forma fisica.

Sedentarietà e mancanza di forma fisica due concetti strettamente legati

Anche l’età che avanza non ci aiuta a rendere questa necessità meno incombente, casomai il contrario.

Ma come fare per capire a che punto è la nostra forma fisica e se dobbiamo iniziare a porre rimedio?

Per saggiare la nostra forza ed efficienza muscolare possiamo disporre di un semplice test, quello della sedia.

Di questo test chiamato anche chair stand test ne esistono 2 versioni ed entrambe sono utili per tutti, ma specialmente per chi ha 40 anni o più.

La prima è decisamente più difficile, ma se riesce ci può far ritenere soddisfatti del livello della nostra forma fisica.

Ecco come funziona.

Sedersi su una sedia con una seduta a circa 40 cm. da terra.

Piegare leggermente le ginocchia e incrociare le braccia al petto.

Distendere una gamba davanti a sé.

Alzarsi in piedi su una gamba sola senza appoggiarsi allo schienale della sedia.

Mantenere la posizione per 5 secondi.

Ripetere l’esercizio con l’altra gamba.

Per capire se si è in forma questo semplice affidabile e veloce esercizio ci sarà di grande utilità

L’altra variante del test della sedia è, invece, più semplice e meno impegnativa ma comunque disegna in modo corretto la nostra necessità o meno di ritornare in forma.

Eccola spiegata.

Posizioniamoci, in partenza, dietro ad una sedia e incrociamo le braccia sul petto.

Facciamo partire un cronometro e contiamo il numero delle volte che riusciamo a sederci ed alzarci in 30 secondi.

Se siamo capaci di fare questo movimento per almeno 15 volte siamo sempre in forma se non ce la facciamo dobbiamo prendere in considerazione di iniziare a fare un po’ di attività fisica.

Quindi, non disperiamo perché per capire se si è in forma questo semplice, affidabile e veloce esercizio ci sarà di grande utilità.