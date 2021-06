Scegliere il reggiseno perfetto non è mai così semplice.

Chi ha il seno “piccolo” può godere di mille fantasie e colorazioni disponibili. L’unico pensiero, in questi casi, è scegliere il modello che piace di più. Per chi, invece, ha un seno più grande, la situazione diventa più complessa.

I negozi di biancheria intima sembrano dedicare meno attenzione alle taglie maggiori. Il risultato è che i modelli disponibili sono sempre gli stessi, dei soliti tre colori scontati.

Un altro dubbio importante che coglie ogni donna prima dell’acquisto di un reggiseno è: con o senza ferretto? Infatti c’è chi dice di soffrire sentendo il ferretto premere contro il costato. E chi, invece, non riuscirebbe a farne a meno. Insomma, il reggiseno non è mai una scelta semplice.

Ecco perché, in questo articolo, parleremo di un reggiseno che metterebbe d’accordo tutti. È il modello più venduto in assoluto, e un motivo ci sarà. Scopriamolo insieme.

È questo il reggiseno che ha battuto tutti i record di vendite per la sua particolare conformazione ed estrema comodità

La scelta della comodità

La maggior parte delle donne, quando deve acquistare un reggiseno, consulta più fonti. C’è chi si affida al negozio vicino casa, perché preferisce provarlo prima di pagarlo. E chi, invece, si lascia ispirare dalle immagini del web, e compra con un semplice click sul cellulare.

Indipendentemente dal luogo d’acquisto, il reggiseno perfetto è quello comodo. E per essere comodo, non bisogna neanche sentirlo addosso. E questa è una dei punti di forza del reggiseno di cui stiamo per parlare.

Il reggiseno senza ferretto con imbottitura rimovibile

È questo il reggiseno che ha battuto tutti i record di vendite per la sua particolare conformazione ed estrema comodità. Tantissime persone hanno scelto il reggiseno senza ferretto con imbottitura rimovibile perché è estremamente comodo.

Sostiene bene anche il seno più pesante, non ingombra con un ferretto rigido, senza contare un altro particolare davvero utile. In ogni coppa c’è una taschina in cui è possibile inserire o rimuovere l’imbottitura. Così è perfetto anche per chi ha poco seno.

Ecco perché questo reggiseno è perfetto davvero per ogni tipo di corporatura.

Approfondimento

