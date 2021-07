Sempre più donne d’estate scelgono di indossare lo smalto semipermanente. Grazie alla moderna tecnologia estetica, lo smalto semipermanente dura molte settimane e non perde mai brillantezza e colore. Se seguiamo questo trucco poi durerà ancora di più.

Dato che dura così tanto però può essere difficile scegliere il colore dello smalto delle unghie delle mani e dei piedi. Oggi vedremo come non avere più dubbi e scegliere il colore dello smalto semipermanente.

Un trucco per non essere mai più indecise

Quando siamo dall’estetista non sappiamo mai quale colore scegliere. Ci offrono sempre una scelta davvero ampia, tra colori perlacei, tinta unita, glitterati, opachi e brillanti. Insomma C’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Ma per quanto riguarda il colore, come scegliere un colore versatile che non ci stanchi e che si abbini con i nostri colori e con il nostro guardaroba? La risposta c’è ed è molto semplice.

Possiamo sicuramente usare la teoria dei colori, che ci permette di vedere dove sono collocati i colori nello spettro. Una scelta furba è scegliere sfumature diverse dello stesso colore: rosa e fucsia, verde scuro e verde chiaro, grigio chiaro e antracite e così via.

Ecco come scegliere il colore dello smalto semipermanente

Un altro modo è quello di usare i contrasti e scegliere colori all’opposto nello spettro per le mani e i piedi. Rosso e verde, viola e arancione e giallo e blu, queste sono le strabilianti opzioni.

In questo modo non ci stuferemo della nostra scelta e oseremo con dei colori complementari che spiazzeranno e si abbineranno in ogni look. Inoltre se avremo colori diversi ci saranno più possibilità che i nostri abiti si intonino con lo smalto.

Ora che conosciamo questi trucchi semplicissimi non metteremo più lo stesso colore su mani e piedi ma oseremo abbinamenti coraggiosi e trendy che riempiranno di colori la nostra estate.