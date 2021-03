Si forma un Hindenburg omen e ora questo penderà per i prossimi 4 mesi come una spada di Damocle sulle sorti delle quotazioni. Questo pattern confermerà le nostre previsioni che vedono Wall Street iniziare a scendere da inizio agosto per almeno 12 mesi? Lo vedremo. Per il momento, segnaliamo un’ulteriore segnale rialzista per i mercati azionari che ora potrebbero salire di un 5% nel breve termine.

Ieri, giorno di scadenza del nostro primo setup annuale, i mercati dopo diversi falsi segnali nelle ultime settimane, sembrano aver intrapreso la strada del rialzo. Fin dove potrebbe continuare questo movimento? Almeno, fra alti e bassi fisiologici, fino al prossimo setup del 16 aprile. Come al solito si procederà per step ma al momento questo è lo scenario a cui diamo più probabilità e lo continueremo a seguire fino a quando non si formerà un’inversione ribassista.

Alle ore 18:49 del 9 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.463

Eurostoxx Future

3.792

Ftse Mib Future

23.860

S&P 500 Index

3.894.

Come preventivato da ieri, oggi è continuata la corsa agli acquisti e il pattern che si è formato ieri continua a rivelarsi un segnale di esplosione di momentum propedeutico ad una fase direzionale rialzista.

Il rialzo in corso è in linea con al nostra previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 5 marzo



Il frattale annuale infatti proietta rialzi per ancora qualche settimana. Si salirà fino al prossimo setup (il 16 aprile)?

Ulteriore segnale rialzista per i mercati azionari che ora potrebbero salire di un 5% nel breve termine

Di seguito la nostra mappa quotidiana dei prezzi per mantenere il polso della situazione:

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 10 marzo inferiore a 13.955. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 12 marzo superiore a 14.195.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 10 marzo inferiore a 3.676. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 12 marzo superiore a 3.740.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 10 marzo inferiore a 23.620.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 10 marzo inferiore a 3.818. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 12 marzo superiore a 3.915.

Quale strategia di trading per domani?

Long intraday. Flat multidays su Dax, Eurostoxx, ed S&P 500. Long sul Ftse Mib Future.

Come al solito si procederà per step.