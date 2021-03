Oggi vogliamo parlare di una bevanda che ha numerose proprietà ed effetti benefici sulla salute, ossia il latte di mandorle.

È una bevanda vegetale adatta a tutte le esigenze nutrizionali, in quanto possiede una bassa densità energetica e una modesta percentuale di grassi insaturi.

Perché fa bene?

È estremamente digeribile, ricco di fibre, protegge l’intestino. È consigliato per le persone che presentano problemi digestivi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ricco di zinco, calcio, magnesio, potassio, fosforo, vitamina E, è considerato per tanto un antiossidante naturale. Ricco anche di vitamina B2 che rafforza unghie e capelli. È un ottimo alleato della pelle per le sue proprietà anti-invecchiamento.

È ricco di vitamina A, pertanto è utile alla vista e ha proprietà antitumorali.

Infine è amico delle ossa perché contiene vitamina D, che riduce il rischio di osteoporosi.

Ecco svelato come preparare in casa questa squisita bevanda che fa davvero bene alla salute

È un alimento dietetico, meglio se consumato senza l’aggiunta di zuccheri. Per ovviare a questo problema anziché acquistare quelli già pronti, che variano a seconda della tipologia scelta, è possibile farlo in casa in un tempo record di 5 minuti.

Ecco la ricetta del latte di mandorle pronto in 5 minuti

100 g di mandorle;

500 ml di acqua naturale.

Se si preferisce prepararlo con le mandorle spellate, metterle in ammollo in acqua tiepida. Dopo un paio d’ore sbucciarle e frullarle aggiungendo i 500 ml di acqua. Filtrare con un passino il composto ottenuto. Non buttare la polpa con la quale è possibile creare biscotti e altre ricette salutari. Servire freddo, o se si preferisce scaldarlo e poi consumarlo.

È possibile conservare questa bevanda in frigorifero per 4 giorni circa, in un contenitore ermetico.

Una variante di questo latte potrebbe essere fatta senza sbucciare le mandorle, così da renderlo più ricco di fibre. Basterà lasciare le mandorle in ammollo tutta la notte e successivamente frullarle con 500g di acqua.

Esso può essere utilizzato come bevanda a sé, da gustare come sostituto del latte vaccino o per preparare numerose ricette come budini, soft drink, biscotti e torte.

Ecco svelato come preparare in casa questa squisita bevanda che fa davvero bene alla salute!