Una buona concimazione è fondamentale per permettere alle nostre colture di crescere sane, rigogliose e forti, così che siano resistenti alle malattie.

Se ciò sfuggisse di mano, non sarebbe necessario ricorrere a prodotti chimici, per proteggere il nostro orto da malattie fungine basterebbe questo semplice rimedio naturale.

Per quanto riguarda i fertilizzanti, quelli naturali sono ottimi perché non danneggiano l’ambiente e svolgono la loro funzione efficacemente.

Per esempio, possiamo risparmiare utilizzando in giardino questo comune prodotto di scarto come fertilizzante naturale che molti di noi buttano direttamente nell’umido.

Pochi sanno di avere a casa un fertilizzante naturale perfetto per piante e orti

Ora che si avvicina la stagione più fredda, iniziamo di nuovo ad accendere la stufa a pellet che abbiamo in casa.

Il legno in pellet è semplicemente un insieme degli scarti della legna che vengono pressati e che possono essere di diversa tipologia e qualità.

Basti pensare che, se usiamo pellet ottenuto da legno naturale al 100%, sarà anche perfetto da utilizzare nel nostro orto e sulle nostre piante.

Questo perché, in questo modo, otteniamo la stessa cenere che otterremmo bruciando un tronco di legno, ed è un peccato buttarla via quando possiamo riutilizzarla.

La cenere è utile in quanto contiene sostanze di cui il terreno necessita, come fosforo, calcio e potassio, ovviamente dovremo porre le dovute attenzioni.

Infatti, è bene sapere che non contiene molto azoto e quindi non è un fertilizzante che potremo utilizzare sulle piante acidofile.

Ovviamente nel caso avessimo dubbi, per non rischiare di danneggiare le nostre piante è consigliato sempre consultarsi con un esperto.

Il pellet oltre ad apportare nutrimento prezioso per le nostre piante, può esserci anche utile per allontanare le fastidiose lumache che invadono l’orto.

In questo caso ci sono diversi rimedi naturali che possiamo utilizzare; infatti, potrebbe bastare 1 sola sorprendente pianta per allontanare lumache e cimici verdi.

Per potenziare la sua efficacia, possiamo abbinare le ceneri di pellet con concimi azotati che apporteranno al nostro terreno tutte le sostanze necessarie.

In pochi sanno di avere a casa un fertilizzante naturale perfetto per piante e orti che ci farà risparmiare denaro ed evitare sprechi.

Ulteriori utilizzi

Se siamo sicuri di avere un pellet di qualità, possiamo utilizzarlo per assorbire i cattivi odori e neutralizzarli.

Basterà solamente posizionare una ciotola con della cenere di pellet nel punto della casa in cui ne necessitiamo, per scacciarli in modo semplice e naturale.