Siamo sempre alla ricerca di ricette sfiziose e succulente che possano far innamorare anche i più dubbiosi sul tema delle verdure. Capita, infatti, che moltissime persone, ma soprattutto i bambini, non amino particolarmente le verdure di stagione, crude o lessate. Questo, alla lunga, potrebbe diventare un problema, perché, soprattutto se fresche, hanno numerosissime proprietà benefiche per il nostro corpo. Dovremo cercare di integrarle il più possibile nella dieta e mangiarne quante più varietà nell’arco della settimana. In questa stagione, per esempio, sono molto buoni gli asparagi, le zucchine, le carote o le melanzane.

Ecco gli ingredienti che ci serviranno

Per rendere un piatto gustoso non servono per forza ore e ore di preparazione. Litri d’olio o di burro. Serve solo un’ideale geniale e gli ingredienti giusti. Oggi, infatti, prepareremo dei bastoncini di verdure cotti al forno, super leggeri, ma davvero da leccarsi i baffi. Per questa ricetta serviranno:

2 patate;

2 zucchine;

3 carote;

una manciata di asparagi;

farina di mais;

sale e aromi vari.

Per una ricetta light senza uova farina o latte ecco un contorno gratinato veloce e gustoso che si cucina da solo

Per prima cosa peliamo le patate e le carote, laviamo per bene tutte le verdure. Prendiamo un tagliere e un bel coltello affilato e iniziamo a tagliarle. Dovremo cercare di creare dei veri e propri bastoncini. Tagliamole fini e lunghe, come se fossimo dei veri chef giapponesi e volessimo preparare una tempura di verdure. Gli asparagi potremo lasciarli così come sono, eliminando solo la coda, ma lasciando intatta la testa. Mettiamo tutto da parte e prendiamo una tazzina da tè. All’interno versiamo il sale, la cipolla in polvere, il rosmarino e anche l’aglio se piace.

Possiamo anche aggiungere erbe aromatiche a piacimento, poiché sarà questa l’impanatura per le nostre verdure di stagione. Magari anche del finocchietto selvatico tritato potrebbe rivelarsi l’ingrediente vincente. Aggiungiamo 2 cucchiai di farina di mais, mescoliamo il più possibile e poi versiamo il composto in una busta da freezer bella grande.

Infine, versiamo le verdure tagliate nella busta e amalgamiamo, agitandola per bene. Versiamo il composto nel tappetino in silicone. Cuociamo in forno preriscaldato e statico a 200 gradi per 20 minuti e poi ventilato per circa 10-15 minuti. Per una ricetta light senza uova o farina serve seguire questa semplicissima ricetta che si rivelerà una vera delizia per il palato di tutti.

