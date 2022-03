Prezzi di benzina e diesel alle stelle a causa della guerra in Ucraina, ma ecco le app e i siti per trovare i carburanti più economici

La guerra in Ucraina ha comportato un tracollo di diversi settori e la sofferenza di altri. Si consideri che alcune attività si sono del tutto fermate a causa dell’aumento dei prezzi del carburante. Pescherecci, industrie, trasportatori di ogni tipo di merce, infatti, si accingono ad effettuare uno sciopero generale contro il “caro benzina”.

Lo scopo è quello di sensibilizzare le istituzioni sullo stato di estrema precarietà in cui si ci trova ad operare. Si consideri che neppure la modalità self service aiuta a superare il problema, mantenendosi i prezzi comunque troppo alti. Insomma, a ridosso della pandemia, è arrivata un’altra terribile stangata che va a colpire direttamente le tasche degli italiani.

Ma, vediamo se c’è un modo per risparmiare. In quest’articolo indicheremo dove trovare i carburanti più economici sul territorio, avvalendosi dell’aiuto di siti e app.

Metodi per risparmiare sui costi del carburante

Il carburante rappresenta oramai un bene primario, cui non si può rinunciare. Pertanto, un aumento così significativo, sta comportando danni enormi all’economia di molti Paesi. Veniamo, quindi, ad indicare dei consigli su come superare il problema, cercando di risparmiare il più possibile.

Come sappiamo il prezzo del carburante, presso le stazioni di servizio, ha oramai superato i 2 euro a litro. In più, addirittura, il prezzo del diesel ha superato quello della benzina. Quindi, davvero si sta assistendo ad un fenomeno mai visto prima.

La cosa peggiore, inoltre, è che non si prevede un’immediata risoluzione del problema. Sicché, a fronte di prezzi di benzina e diesel alle stelle, vediamo quali servizi utilizzare, per tentare di risparmiare.

Il primo sito consigliato è: Osservaprezzi Carburanti, un sito e un app per IOS. Si tratta di servizio gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, che fornisce informazione sui prezzi applicati in tutt’Italia.

Il secondo strumento utile si chiama IlPieno2, che è un app per cellulari Android e IOS. Anch’essa tiene traccia dei rifornimenti e del consumo di benzina. Inoltre, fornisce informazioni anche per interventi di manutenzione del veicolo.

Prezzi di benzina e diesel alle stelle a causa della guerra in Ucraina, ma ecco le app e i siti per trovare i carburanti più economici

Vediamo qui quali sono le altre altre app e siti utili per risparmiare sul prezzo del carburante.

Ebbene, il terzo è: Prezzi Benzina, un app sia per Android che per IOS e anche un sito. Grazie a questo ulteriore strumento, sarà possibile individuare i distributori con i relativi prezzi, aggiornamenti in tempo reale.

Poi, abbiamo Fuelio, app per Android e per IOS, utile al monitoraggio dei prezzi del carburante e delle spese individuali periodiche.

Poi, ancora, Gaspal, anch’essa app per Android e IOS, che funge da navigatore per arrivare alle pompe di benzina più vicine ed economiche.

Altro sito, con la relativa app per Android, si chiama Fuel, che contiene informazioni su circa 60.000 stazioni di servizio, presenti in tutta Italia.

Infine, altro sito e app consigliabile è Ecomotori, che serve a localizzare i distributori di metano, GPL e le colonnine elettriche.

Lettura consigliata