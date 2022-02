Finalmente svelato quando mettere la maglia dentro o fuori dai pantaloni o fuori per valorizzare la figura e non fare errori

Un eterno dilemma che affligge sia donne che uomini. Quando è considerato alla moda lasciare la maglietta o la camicia fuori dai pantaloni? C’è chi è abituato a portare la maglieria in generale sempre morbida e sopra i pantaloni. Ma anche chi soprattutto in questo periodo utilizza un metodo misto. Cioè maglie con la parte frontale direttamente dentro gonne e pantaloni e la parte posteriore fuori.

Ma come si fa a capire esattamente quando si può utilizzare un metodo piuttosto che l’altro? Anche se ci piace considerarci intenditori di moda spesso non sempre lo comprendiamo. Apriamo l’armadio, indossiamo la maglietta che tanto adoriamo ma non ci sembra stare bene in nessun modo. Eppure ci sembra impossibile visto che l’abbiamo indossata così tante volte e ci piaceva abbinata a tutto.

Finalmente svelato quando mettere la maglia dentro o fuori dai pantaloni per valorizzare la figura e non fare errori

Ecco questo effetto ottico potrebbe dipendere da diversi fattori. Prima di tutto il taglio della maglietta diverso dal solito e che potrebbe essere indicato per altri abbinamenti. Ma soprattutto la combinazione tra parte superiore e inferiore che non funziona.

Come equilibrare la figura

Spesso un gesto semplice come mettere maglie e camicie dentro i pantaloni può fare la differenza in un outfit. Quella che all’inizio sembrava una combinazione un po’ sciatta e trascurata può diventare all’ultima moda. Sicuramente dipende tanto dallo stile che abbiamo ma questo non significa che non possiamo valorizzarci. Ogni fisico è differente e ogni capo cade potenzialmente in modo diverso.

Se indossiamo un pantalone o una gonna aderente o slim la magliettina sta benissimo anche fuori. Accompagna le forme e dà slancio alla figura allungandone il busto. Un ottimo trucco per chi ha un po’ di pancetta o il busto più corto rispetto alle gambe.

Se la parte inferiore è più larga come pantaloni a palazzo o baggy super comodi allora assolutamente dentro. In questo modo eviteremo l’effetto tunica che ci allarga solo e non maschera le forme un po’ generose. Bellissimo poi se abbiniamo un bel blazer aderente che dà anche un po’ di eleganza.

Mentre il mix davanti dentro i pantaloni e dietro fuori usiamolo se abbiamo un capospalla. Con la giacca, il blazer o anche il cardigan lungo ad esempio, così eviteremo di fare volume sul retro. Un dettaglio non indifferente che ci evita anche di stare lì a mettere sempre dentro la camicia che si tira via.

Attenzione però alle lunghezze

Questo vale sia per uomini che per donne. Se la maglia è troppo lunga per il nostro busto e supera i fianchi mettiamola dentro. Anche con un pantalone o jeans skinny per l’effetto ottico sembreremo più bassi.

Quindi abbiamo finalmente svelato quando mettere la maglia dentro gonne e pantaloni vari. Da oggi in poi non fare più questo errore di stile che può penalizzarci. Conoscendo bene come abbinare i vari capi possiamo sembrare più giovani e belle in poche mosse.

Approfondimento

3 strepitosi abbinamenti che stanno spopolando per essere alla moda anche dopo i 50 anni