L’estate si avvicina e con le giornate di sole torna la voglia di godersi il giardino o il terrazzo. Tuttavia conviene dare una bella pulita a sedie e tavoli da esterno prima di utilizzarli. Se il problema è solo la polvere basterà passarli con un panno inumidito. Ma che fare quando i mobili di plastica sono macchiati, scoloriti, graffiati o, peggio ancora, ingrigiti? Per fortuna esiste una soluzione semplice che in pochi conoscono.

Come pulire i mobili da giardino o terrazzo con bicarbonato e aceto

Quando si tratta di trucchi della nonna per le pulizie, ci sono due rimedi naturali che dominano su tutti: l’aceto e il bicarbonato. Effettivamente questi ingredienti sono adatti per svariati lavori domestici, anche se l’aceto ha delle controindicazioni e potrebbe rovinare determinate superfici ed elettrodomestici. Ma va benissimo per pulire i mobili da giardino in plastica: basta aggiungere due bicchieri di aceto bianco in un secchio d’acqua calda, poi immergere un panno nel liquido ottenuto e passarlo su sedie e tavoli.

In alternativa si può sfruttare il potere pulente del bicarbonato. Bisognerà bagnare leggermente una spugna, cospargerla con un pizzico di bicarbonato e utilizzarla per strofinare i mobili in plastica. Il bicarbonato eserciterà un’azione lievemente abrasiva e rimuoverà anche lo sporco più ostinato. E se nemmeno questo metodo dovesse funzionare?

Ecco come rinnovare sedie e tavoli da giardino in plastica macchiati, scoloriti e graffiati se nemmeno il bicarbonato ha funzionato

Per i mobili da giardino davvero in pessime condizioni, ci può venire in aiuto un ingrediente davvero sorprendente, ossia la cera per auto. Vediamo come procedere:

mescolare del bicarbonato di sodio con un po’ d’acqua, in modo da creare una pasta piuttosto densa;

con una spazzola o una spugna applicare il bicarbonato e sfregare bene su tutti i mobili;

sciacquare con acqua e asciugare accuratamente;

applicare una piccola quantità di cera per auto su un panno pulito;

passare la cera sui mobili e aspettare il tempo indicato sulla confezione;

lucidare con un altro panno pulito e asciutto;

lasciar asciugare i mobili all’aria aperta per un paio d’ore prima di utilizzarli.

Ecco come rinnovare sedie e tavoli da giardino che ormai si trovano in condizioni pietose! Infine, non dimentichiamoci che le sedie di plastica si possono anche rinnovare con un bello strato di vernice spray. Il vantaggio di questa soluzione è che ci permette anche di dare un look nuovo al nostro giardino.

