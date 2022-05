Abitare in Italia ci permette di godere di tante bellezze senza spostarci troppo. Si possono trascorrere bei momenti in tanti posti, sia al mare che in montagna. Ogni Regione offre delle perle da scoprire e i weekend o le ferie sono i periodi adatti per farlo in tranquillità. Per chi volesse, però, fare un viaggio all’estero, ci sarebbero alcuni bei posti da visitare poco oltre confine. Ora ne scopriremo alcuni.

Metz

Nel Grande Est della Francia, vicino ai confini del Lussemburgo e del Belgio, sorge una graziosa cittadina. La sua storia è stata travagliata. Contesa per molto tempo dalla Germania e dalla Francia, Metz presenta un centro storico medievale con case basse e vie caratteristiche. Questa cittadina soddisfa tanti tipi di viaggiatori. Chi ama la natura troverà ristoro e tranquillità lungo il fiume Mosella, popolato da tanti tipi di uccelli, soprattutto cigni. Nel fiume sorge anche una piccola isola, Petit Saulcy.

Anche se Metz è famosa per i mercatini di Natale, durante l’anno non mancano le attrattive. In estate si svolgono varie manifestazioni e soprattutto il festival delle mongolfiere. Da pochi anni è visitabile anche il centro Pompidou, collegato a quello di Parigi. La struttura, progettata dagli architetti Shigeru Ban, Jean de Gastines e Philip Gumuchdjian, ospita di solito opere d’arte moderna e contemporanea.

Per quanto riguarda il cibo, tipica della zona è la susina Mirabelle, con cui si preparano dolci e liquori. Piatto tipico di Metz è la quiche lorraine, torta salata con base di pasta sfoglia o brisé. Sono tanti i ristorantini in cui assaggiare buoni piatti bevendo birre o vini locali.

Alcuni bei posti da visitare durante una vacanza in Europa dove trascorrere qualche giorno serenamente e mangiando bene

Sempre nel Grande Est sorge Nancy. Divenne capitale del ducato di Lorena nell’XI secolo con vicende alterne e ampliamenti. Sono divenuti patrimonio UNESCO tre belle piazze settecentesche, Place Stanislas, Place de la Carrière e Place d’Alliance.

Sede di una rinomata università, Nancy è frequentata anche dagli appassionati di Art Nouveau. Nel Musée de l’Ecole de Nancy, ospitato da una villa in stile liberty, si possono ammirare tante preziose collezioni. Un altro punto d’interesse è il Musée des Beaux-Arts.

Tra le chiese si potrebbe visitare la Basilique Saint-Epvre. Per una passeggiata nel verde c’è il parco di Pepinière. Tra i prodotti locali ci sono vini e miele, ma anche dolci come i macaron e molti formaggi.

Nel nord della Francia sorgono alcuni borghi. In Normandia, ad esempio, tra mare e campagna c’è Veules Les Roses – Seine Maritime. Mulini, prati fioriti, ma anche una bella spiaggia, offriranno momenti piacevoli a coppie e famiglie. Da gustare soprattutto le ostriche.

