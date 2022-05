Navigare su WhatsApp potrebbe rivelarsi complicato per alcuni nei prossimi mesi. Infatti la società ha dato il via ad un nuovo programma di aggiornamento che impedirà ad una serie di apparecchi l’utilizzo della piattaforma. Questa operazione si rende necessaria perché vecchi sistemi operativi non supportano più le novità introdotte dagli aggiornamenti. Novità che non riguardano esclusivamente le nuove funzioni ma anche una maggiore sicurezza dagli attacchi esterni degli hacker.

WhatsApp è diventato uno strumento praticamente indispensabile per moltissime persone. Spesso quando il programma ha delle interruzioni generalizzate a causa di problemi, la notizia si diffonde immediatamente sui media. Questo dimostra quanto questo strumento di messaggistica sia importante. Il suo malfunzionamento o l’impossibilità di usarlo, potrebbe creare grandi fastidi ma anche danni economici, specialmente per chi lo utilizza come strumento professionale.

Le sue funzioni vanno ben al di là della semplice messaggistica. Basti pensare alla funzione di localizzazione. Grazie a questa opzione è possibile far conoscere la nostra posizione ed individuare la posizione di altre persone. Tuttavia questa possibilità potrebbe essere una grave limitazione alla nostra privacy. In compenso non è così difficile comunicare una posizione diversa a ficcanaso che vogliono sapere dove ci troviamo.

Chi ha uno smartphone iPhone deve iniziare a preoccuparsi perché tra qualche mese WhatsApp potrebbe non funzionare su questi modelli

Da ottobre WhatsApp ha deciso di bloccare il servizio su alcuni smartphone con sistema operativo iOS. Più precisamente dal 24 ottobre alcuni modelli di iPhone non potranno più utilizzare il programma di WhatsApp. Un provvedimento identico è già stato preso il 1° febbraio di due anni fa. In quell’occasione WhatsApp ha deciso di bloccare il funzionamento sugli iPhone 4S e sulle versioni precedenti.

Dal 24 ottobre WhatsApp non funzionerà più sugli smartphone Apple che hanno il sistema operativo iOS 10 e iOS 11. Gli smartphone della Apple che montano il sistema operativo iOS 10 sono gli iPhone 5 e gli iPhone 5C. Mentre chi ha un iPhone 5S potrebbe essere escluso se ha aggiornato il sistema operativo allo iOS 12.

Quindi cosa deve fare chi ha uno smartphone iPhone vecchiotto? La prima cosa è andare a verificare quale sistema operativo supporta il suo telefono. In genere sugli smartphone di casa Apple per determinare quale versione del software è installata basta andare sul menù impostazioni. Qui occorre cliccare sulla voce generali e toccare la voce info. Dovrebbero apparire una serie di informazioni, compreso la versione iOS attiva e il nome del modello.

Approfondimento

2 segreti di WhatsApp che una volta scoperti non smetteremo più di utilizzare